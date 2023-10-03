Сім наймиліших моментів між Кейт Міддлтон і принцом Джорджем

Принц і принцеса Уельські вперше стали батьками 2013 року.

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Кейт Міддлтон уперше стала мамою в липні 2013 року, коли народила принца Джорджа, майбутнього короля Великої Британії. Відтоді малюк виріс у симпатичного підлітка, який дедалі частіше виходить у світ без матері, відвідує з батьком спортивні змагання і навіть відіграє важливу роль в офіційних заходах, як це було на коронації дідуся. За цей час накопичилося чимало милих фото, що демонструють глибоку прихильність між принцесою Вельською та її старшою дитиною. Про це пише Hello Magazine.

Принц Вільям і принцеса Кейт, нагадаємо, є батьками десятирічного Джорджа, восьмирічної принцеси Шарлотти і п'ятирічного принца Луї.

Вільям і Кейт регулярно відвідують школи, де вчаться їхні діти і, як кажуть, планують свої візити і важливі заходи з урахуванням розпорядку дня своїх дітей.

Хрестини принца Джорджа

У жовтні 2013 року відбулися хрестини маленького принца в Королівській каплиці палацу Сент-Джеймс у Лондоні. Подія була важливою і відповідальною, адже Джордж став зіркою з моменту свого народження.

Хрестини принца Джорджа

Тримісячний принц був на службі в традиційній королівській хрестильній сукні, а його мати мала дуже елегантний вигляд у кремовому пальті Alexander McQueen з рюшами і капелюшку від Jane Taylor.

Перший королівський тур

Джордж супроводжував своїх батьків у його першому королівському турі Австралією і Новою Зеландією, коли йому було всього вісім місяців у квітні 2014 року.

Принц Джордж у Новій Зеландії Фото: Getty Images

Під час гри в батьківській групі у Веллінгтоні Джордж підкорив усіх, коли фотографу вдалося зафіксувати його ніжні обійми з матір'ю.

Перші кроки

Влітку 2014 року Джордж зробив свої перші кроки на публіці на матчі з поло, а Кейт простягнула синові руку допомоги.

перші кроки принца Джорджа

Звичайно, цей милий момент не залишився без уваги папараці.

Офіційна поява на балконі

Принц Джордж у 2016 році був ще занадто малий, щоб зрозуміти, що шоу з літаками на Trooping the Color влаштували не для його особистої розваги.

Принц Джордж на своєму першому параді Фото: Getty Images

Але він був у захваті і явно отримав більше задоволення, спостерігаючи за парадом, ніж його сестра Шарлотта, яка в підсумку почала вередувати.

Перший публічний виступ Джорджа

У Джорджа був найкращий день зі своїми батьками, коли Вільям і Кейт взяли його на Королівське міжнародне повітряне шоу у ВПС Великої Британії у Ферфорді 2016 року.

Принц Джордж на авіабазі Фото: Getty Images

Принцеса тримала на руках свого зачарованого сина, вказуючи на різні літаки.

Королівський тур Канадою

Кейт і Джордж провели тиху мить разом, як мати і син, на дитячій вечірці під час королівського візиту до Канади 2016 року.

Принц Джордж і принцеса Шарлотта в Канаді

Спочатку юний принц здавався трохи збентеженим, але незабаром уже грався з мильними бульбашками в компанії своєї матері та інших дітей.

Примхливий принц

Коли-небудь, коли принц Джордж виросте, йому точно буде соромно за фото, зроблені в королівській ложі на фіналі чоловічого одиночного розряду Вімблдону, 10 липня 2022 року. Зазвичай дітей не запрошують у ложу, але для членів королівської сім'ї роблять винятки. І Джордж так захоплено спостерігав за матчем, що поліз пальцем у ніс.

Конфуз принца Джорджа на Вімблдоні Фото: Getty Images

Секундна помилка моментально була зафіксована фотографами. І його мати, судячи з усього, нічого не помітила.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, яких суворих правил дотримуються принц Джордж, його сестра і молодший брат.