У Португалії відбулося перше королівське весілля за 25 років

Інфанта Марія Франциска вийшла заміж на розкішній церемонії в палаці Мафра.

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26-річна португальська інфанта Марія Франциска де Браганса, герцогиня Коїмбрська, вийшла заміж у палаці Мафра. Це перше королівське весілля в Португалії за 25 років. Обранцем інфанти став адвокат Дуарте де Соуза Араужо Мартінша. Про це пише Daily Mail.

26-річна Марія Франциска, єдина дочка герцога і герцогині Браганських, заручилася зі своїм коханим минулого року, а зустрічатися з ним почала чотири роки тому.

Весілля Марії Франциски Фото: Facebook CAUSA REAL

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Пропозицію своїй коханій Дуарте зробив у Східному Тиморі, на вершині гори Рамелау. Герцог і герцогиня Браганса закохані в Тимор. Дім Дуарте де Браганса отримав громадянство на знак подяки за його участь у здобутті незалежності Тимору.

Короля в Португалії немає з кінця 19 століття, 1910 року було встановлено Першу Португальську республіку. Однак члени королівських і аристократичних родин не позбулися своїх титулів і палаців.

Тож весільна церемонія Марії Франциски відбулася в монастирі і палаці Мафра з усією королівською розкішшю.

Інфанта Марія Франциска з батьком Фото: Facebook CAUSA REAL

Для весілля інфанта обрала просту й елегантну сукню кольору слонової кістки з довгими рукавами та шлейфом. А блиску додавали фамільна діамантова тіара, сережки та вуаль.

Як повідомляє Royal Watcher, це було перше королівське весілля в Португалії за більш ніж чверть століття. Пара житиме у своєму особняку в Сінтрі, Лісабон, а потім переїде до Лондона.

Весілля Марії Франциски

Як відомо, на заході були присутні тисячі гостей, багато з яких є членами іноземних королівських сімей.

Відомо, що на весіллі інфанти були присутні принци Себастьян і Луї Люксембурзькі, їхній дядько принц Вільям, принцеса Гундакар Ліхтенштейнська і Його Королівська Високість принц Албанії Лека.

Інфанта посідає третє місце в списку претендентів на престол так званого Королівства Португалії та Алгарве, після її старшого брата, принца Бейри та її молодшого брата — герцога Порто. Династія Браганса — королівський рід, який правив у Португалії в 1640-1853 рр., і в Бразилії в 1822-1889 рр.

Нагадаємо, раніше одружився ще один представник королівської сім'ї без трону. Французький принц Аморі Бурбон-Пармський, нащадок королів і полководців, одружився з аристократкою Пелажі де Макмахон на пишній церемонії у французькому соборі.