Prada створить скафандри для висадки на Місяць

Модний бренд Prada розробить скафандр для місії NASA Artemis III.

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Розкішний модний бренд Prada оголосив про співпрацю з Axiom Space Systems, і розробить скафандри для астронавтів для місії "Артеміда III" на Місяць у 2025 році. Про це пише The Guardian.

Інженери Prada працюватимуть разом із командою Axiom Space Systems упродовж усього процесу проєктування, а також розроблятимуть рішення щодо матеріалів і конструктивних особливостей для захисту астронавтів від різних проблем, які походять від космічного і місячного середовища, оголосили обидві компанії у спільній заяві для преси.

Скафандр для місії NASA Artemis III Фото: Getty Images

"Ми дуже раді співпрацювати з Prada у створенні скафандра Axiom для позакорабельної мобільності (AxEMU)", — заявив генеральний директор Axiom Space Майкл Суффредіні.

"Технічний досвід Prada в галузі сировини, виробничих технологій та інноваційних концепцій дизайну дасть змогу використовувати передові технології, необхідні для забезпечення не тільки комфорту астронавтів на місячній поверхні, а й такого необхідного врахування людського фактору, який відсутній у застарілих скафандрах", — додав він.

Директор з маркетингу Prada Group Лоренцо Бертеллі привітав це партнерство, назвавши його "справжнім святом сили людської творчості та інновацій у розвитку цивілізації".

Обидві компанії заявили, що скафандр AxEMU надасть астронавтам розширені можливості для дослідження космосу, а також запропонує НАСА комерційно розроблені людські системи, необхідні для доступу, життя і роботи на Місяці і навколо нього.

Концепт скафандра для польоту на Місяць Фото: Earth.com

"Розвинувши конструкцію скафандрів НАСА для дослідження позакорабельної мобільності (xEMU), скафандри Axiom Space створено для забезпечення підвищеної гнучкості, більшого захисту, що дає змогу протистояти суворим умовам довкілля, а також спеціалізованих інструментів для досліджень і наукових можливостей", — ідеться в заяві.

Нагадаємо, "Артеміда-3" стане першою пілотованою місією НАСА на південний полюс Місяця, до якої увійдуть перша жінка і перша кольорова людина, що висадилися на Місяці. За даними НАСА, астронавти фотографуватимуть і зніматимуть на відео поверхню Місяця, досліджуватимуть геологію і збиратимуть різні зразки з південного полюса Місяця.

"Інформація та матеріали, зібрані астронавтами Артеміди III, розширять наше розуміння загадкового регіону південного полюса, Місяця і нашої Сонячної системи", — заявили в НАСА.

Нагадаємо, у Китаю, між тим, теж великі плани на Місяць. Вони хочуть висадити там астронавтів, побудувати базу і зібрати зразки місячного реголіту і гірської породи на зворотному боці Місяця, чого ще ніхто не робив.