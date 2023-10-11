Стилістка розповіла, як правильно підібрати шапку на осінь 2023 року

Під час купівлі шапки слід враховувати низку чинників: риси обличчя, тренди та об'єм головного убору.

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З настанням холодів саме час не тільки переглянути свої жакети, куртки і пальта, а й підібрати теплу, зручну і стильну шапку, яка захистить вашу голову від холоду, а волосся — від перепадів температури і погодних сюрпризів. Правильно вибрати головний убір — досить непросте завдання. Щоб впоратися з ним без проблем, персональна стилістка Олена Шевченко дала кілька простих порад, якими поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Що крупніше обличчя, то вільнішою та об'ємнішою має бути шапка.

"В ідеалі, щоб між вами і шапкою вільно пролазило два пальці", — пояснює Олена.

Ідеальний об'єм шапки — коли між нею та головою вільно проходять два пальці Фото: purpur.stylist

Якщо у вас кирпатий ніс, пухкі щічки та округла форма обличчя, краще підбирати шапку з відворотом, оскільки одношарова шапка зробить обличчя ще більш об'ємним.

У разі, якщо обличчя кругле або має багато округлих рис (щоки, об'єм у підборідді, кругла форма), то обов'язковим є невеликий об'єм зверху .

"Щоб шапка начебто трохи вас "витягувала" (наприклад біні)", — радить Шевченко.

Що більші риси обличчя, то більшою має бути в'язка на шапці. Тонкі моделі в такому випадку не підходять Фото: purpur.stylist

Що більше обличчя, то більшою має бути в'язка на шапці. Трикотажні одношарові головні убори точно не скорегують великі риси обличчя. У тренді — однотонна шапка плоскої в'язки, без помпонів, стразів, наклейок та іншого декору.

Шапки з великою кількістю декору і помпонами цього сезону — в антитрендах Фото: purpur.stylist

"Мінімалістична шапка — це напевно моя єдина рекомендація як зимової базової бази, що пасує більшості", — підкреслює Олена.

При примірці шапки стиліст настійно просить утриматися від макіяжу, а волосся зібрати. Тільки так повною мірою можна оцінити, який вигляд шапка матиме насправді.

"Бо не щодня ви фарбуєтеся і розпускаєте коси. А шапуля має мати пристойний вигляд, навіть якщо ви не виспалися, не поснідали і хочете прибити першого, хто до вас зранку звернеться, бо ще не випили кави", — резюмує експертка.

Купуючи шапку, варто пам'ятати і про те, кому вона підходить.

"Дівчатам, в обличчі яких багато прямих ліній, виразні вилиці, і дрібні риси обличчя. Тому що шапка округла й об'ємна, м'яка. Тому на тлі такої фактури "незграбне" личко виглядає гармонійно", — підсумувала Шевченко.

Купуючи шапку, слід враховувати, кому вона личить

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