Місячний календар краси на другу половину жовтня 2023 року
Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував.
Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в другій половині жовтня 2023 року.
Місячний календар краси на другу половину жовтня 2023 року:
Стрижки та фарбування волосся: 16, 18, 19, 21, 25 жовтня
Манікюр і педикюр: 21, 25 жовтня
Схуднення: 26-31 жовтня
Видалення пігментних плям, бородавок: 21, 25 жовтня
Епіляція та депіляція: 18-22, 25 жовтня
Масаж і процедури від целюліту: 18, 21, 22 жовтня
Хірургічні операції: 15-27 жовтня
Видалення зубів: 30-31 жовтня
Лікування зубів: 15-27 жовтня
Астрологи підкреслюють, що в період молодого Місяця (15-27 жовтня) важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (28 жовтня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.
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