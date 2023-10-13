13 жовтня 2023 року: Іверської ікони Божої Матері — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна хвалитися і запрошувати когось у гості.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує Іверську ікону Божої Матері. Цю чудотворну ікону названо на честь Іверського монастиря на горі Афон, де вона перебуває з початку XI століття. Образ також називають Вратарницею або Портаітіссою, адже колись він знаходився над монастирськими воротами Іверського монастиря.
Що не можна робити 13 жовтня:
- хвалитися;
- запрошувати когось у гості;
- купувати або продавати золото.
Народні повір'я та прикмети:
- тьмяна ранкова зоря — до теплого дня;
- темні хмари, але пробиваються промені сонця — до частої зміни погоди;
- увечері закукурікав півень — погода різко зміниться.
День ангела святкують:
Олександр, Олексій, Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен, Олександр.
Народилися в цей день:
1925 рік — Маргарет Тетчер (пом. 2013), 71-й прем'єр-міністер Великої Британії (1979-1990).
А також у цей день:
1582 рік — в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) замінюють на григоріанський (новий стиль);
1675 рік — нідерландський фізик Християн Гюйгенс отримує патент на кишеньковий годинник;
1792 рік — у Вашингтоні розпочали будівництво Білого дому;
1875 рік — відкривають Чернівецький університет;
1884 рік — Грінвіч затверджується як місце проходження нульового меридіана.