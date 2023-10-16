Зростальний Місяць з 15 по 27 жовтня 2023 року: що не можна робити

15 жовтня розпочалася Зростальна фаза Місяця, яка триватиме до 27 жовтня. Це ідеальний час для будь-яких починань.

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Зростальний Місяць — це період між молодиком і повним місяцем. Астрологиня Анжела Перл розповіла, чим сприятлива і чим небезпечна ця фаза Місяця.

Зростальний Місяць: як розпізнати

Зростальний Місяць нагадує вузький "серп", який гострими кінчиками спрямований ліворуч — так починається ця фаза, що триває з 1 до 7 місячного дня. Період Зростального Місяця вважається сприятливим часом для початку нових проєктів, встановлення цілей і планування майбутнього. Енергія Місяця підтримує зростання і розвиток ваших зусиль.

Зростальний Місяць: що потрібно робити

У період зростального Місяця до нас легко приходять позитивні зміни. Це вважається хорошим часом для залучення бажаних речей у ваше життя — як матеріальних, так і духовних. Що потрібно робити:

упевнено і без сумнівів ухвалювати рішення;

проявляти ініціативу і робити перші кроки;

брати на себе більше відповідальності;

розпочинати вивчення чогось нового;

прощатися з токсичними людьми.

Зростальний Місяць: що не можна робити

подорожувати на далекі відстані;

переїдати;

пліткувати;

залишати справи незавершеними;

починати сувору дієту;

лінуватися і прокрастинувати;

конфліктувати з близькими й ображатися на них.

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