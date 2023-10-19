Гвінет Пелтроу змінилася до невпізнання в новій фотосесії

Акторка приміряла сміливі і навіть зухвалі образи, продемонструвавши підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

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51-річна американська акторка і бізнесвумен Гвінет Пелтроу знялася у фотосесії для журналу Bustle, уперше за тривалий час з'явившись на знімках з макіяжем.

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Гвінет Пелтроу без макіяжу вирушила на сімейну вечерю (фото)

Знаменитість зображена в білих трусах, укороченому светрі з високим коміром і білих туфлях на високих підборах. На шиї в неї — масивна золота прикраса у вигляді черепашок мідій. Вона демонструє свої довгі ноги і струнку фігуру.

Фото: планета Фото: планета Фото: планета Фото: планета Фото: планета

На інших фото її образ — не менш відвертий. Акторка одягнула прозорий червоний топ і напівпрозорі капронові колготки, під якими ледь вгадується білизна. Ансамбль завершують червоні туфлі на скошеній танкетці.

Фото: планета Фото: планета Фото: планета Фото: планета Фото: планета

Третій образ — діловий. Гвінет позує в блузі з глибоким декольте і чорній спідниці.

Фото: планета Фото: планета Фото: планета

Що стосується макіяжу, то візажист виділив очі актриси, зробивши смокі-айс. Крім того, під час зйомок Пелтроу використовує яскраво-червону помаду.

Розмовляючи з журналістами, зірка заявила, що зникне з суспільного життя після виходу на пенсію.

Наразі Гвінет зосереджена на своєму оздоровчому бренді Goop, заснованому 2008 року, але в нього також є термін придатності, оскільки вона сподівається продати компанію "ще через кілька років". Акторка сказала, що потім перемкне свою увагу на домашні проблеми, оскільки відкрито визнає, що баланс між роботою та особистим життям не завжди легкий.

"Я перебуваю на етапі, коли мені здається, що все стає ще більш заплутаним, тому що мені потрібно так багато зробити. Мої син і пасинок навчаються в старших класах середньої школи, і іноді мені здається, що навчання в коледжі саме по собі є роботою на повний робочий день", — продовжила вона, маючи на увазі свого 17-річного сина Мозеса, батьком якого є її колишній чоловік Кріс Мартін, і сина свого чоловіка Бреда Фелчака на ім'я Броуді. У Гвінет також є 19-річна дочка Еппл від Кріса і падчерка Ізабелла від Бреда.

"Тому я намагаюся стежити за домашніми справами, а в нас у компанії багато справ... Тож я просто облажалася. Я маю сказати, що намагаюся навчитися бути терпимішою до себе, коли влаштовую безлад, тому що мені це справді не подобається. Це просто один із таких сезонів. Це як точка опори життя. З якоїсь причини я думала, що у свої 50 я зможу переключитися на знижену передачу. Я дійсно не знаю, чому я думала, що це станеться", — зізнається вона.

Щодо виховання дітей, то акторка радить бути більш терпимими до них і довіряти своїм інстинктам.

Раніше Фокус писав, що Гвінет Пелтроу знайшла дивне застосування своїй статуетці "Оскар".