Дженніфер Лопес приміряла трендове пальто осені 2023 року

Хутряні пальта, як і куртки, за словами стилістів, — хіт найближчих кількох місяців.

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54-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес тонко відчуває модні тренди й однією з перших демонструє їх на публіці. Зовсім нещодавно Джей Ло явила світові ще одну модну новинку, яка, за прогнозами стилістів, обіцяє стати одним із хітів сезону осінь-зима 2023 нарівні з такими ж куртками. Йдеться про біле пухнасте пальто, пише Daily Mail.

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54-річна Дженніфер Лопес знялася в рекламі спідньої білизни (фото)

Артистка разом із чоловіком, Беном Аффлеком, відвідала Peppermint Club у Лос-Анджелесі. На ній було просторе біле хутряне пальто і шикарні широкі джинси. Образ вона завершила парою туфель на платформі Gucci і жовтими затемненими сонцезахисними окулярами.

Бен одягнув темну сорочку, чорний піджак і штани в тон. Він відчинив двері машини, щоб Дженніфер могла сісти в неї.

Нещодавно Бен уперше відверто розповів журналістам про те, що християнська віра дала йому змогу прийняти свої недоліки. Він став членом методистської церкви після того, як його колишня дружина Дженніфер Гарнер навчила його "здатності виходити за межі себе і черпати силу з чогось за межами людського розуміння". Аффлек визнає, що ця оновлена віра справила глибокий вплив на його життя.

"Що я справді ціную, навіть незважаючи на те, що я все ще борюся зі своєю вірою і переконаннями, які, як мені здається, час від часу роблять усі люди, то це глибоку ідею про те, що у всіх нас є недосконалості. Це наш шлях — шукати спокути, прийняти божественну любов, ставати кращими, цінувати інших, утримуватися від осуду і дарувати прощення. Ідея про те, що Бог через Ісуса обіймає і прощає всіх нас — від тих, ким ми захоплюємося, до тих, кого ми можемо засуджувати або обурюватися, — сильна. Якщо Бог може проявити таку безмежну любов, закликаючи нас любити, уникати осуду і пропонувати прощення, це слугує глибокою моделлю того, якими нам слід прагнути бути", — каже актор, у якого в минулому були великі проблеми з алкоголем.

Він довго звинувачував у цьому свого батька Тімоті, котрий страждав на хронічний алкоголізм.

"Кожен день бачити мого батька п'яним, звичайно, залишило слід. Я ніколи не думав, що піду цим шляхом, але це сталося. Після роботи я напивався до втрати свідомості, повторюючи звички мого батька, хоча свідомо ніколи не помічав цього зв'язку. У моменти особистих потрясінь важко розпізнати негативні моделі або замислитися над тим, як їх бачать інші, і навіть якщо вони спричинені минулими травмами. Для мене випивка не завжди була засобом втечі від реальності; Мені дійсно сподобався смак!", — зізнавався Аффлек.

Зараз Бен зав'язав і сподівається, що рецидиву більше ніколи не станеться.

Раніше Фокус писав про те, що Дженніфер Лопес ревнує чоловіка до колишньої дружини.