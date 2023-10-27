Учасниця шоу "Холостяк-12" Олександра Погорєлова збільшила груди

Блогерка інтригувала підписників, що саме вона змінила в собі.

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Учасниця шоу "Холостяк-12" Олександра Погорєлова розповіла в Instagram як пройшла її операція зі збільшення грудей. Дівчинка дуже хвилювалась перед операцією і сумнівалась чи робить вірний крок. Проте результатом хірургічного втручання вона задоволена.

Ким працює Олександра Погорєлова?

Учасниця шоу "Холостяк-12" працює головним виконавчим директором CEO маркетплейса салонів краси.

Учасниця шоу "Холостяк-12" Олександра Погорелова збільшила груди

— Ура! Довго думала, довго боялась.Нарешті я наважилась.Так, я їх збільшила. Усі подробиці згодом, — розповіла Олександра в дописі.

Блогерка відверто розповіла про свої переживання стосовно операції, особливо щодо наркозу, а також про беззаперечну підтримку, яку вона отримала від своєї подруги. Вона була поруч усього часу у лікарні.

Олександра Погорєлева в Instagram

- Найбільше я боялась наркозу..Сказати, що я нервувала — це нічого не сказати. Ввечері мені подзвонила лікар анестезіолог і я давай в неї питати усі питання. А якщо не подіє, я не зможу рухатись, то дивіться на мене буду кліпати оком! І ще 100001 питання! Вона постійно була поруч. Подивіться як переживає, але реально не подає знаку навіть. Люблю тебе і велике дякую за все!, — зізналась Саша.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова збільшила груди.