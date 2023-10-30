Санта Дімопулос привітала свого сина з ювілеєм

Даніелю виповнилось 15 років.

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Ексспівачка та блогерка Санта Дімопулос опублікувала теплі слова та привітання на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що її син, Даніель, швидко росте.

"З Днем народження, моя найкраща людина. Ти так швидко ростеш. Всього тобі найкращого! Пам'ятай, що ти сильна, унікальна людина з прекрасною душею і добрим серцем! А я завжди поруч з тобою," — зазначила вона у своєму дописі.

Чим відома Санта Дімопулос?

Санта Дімопулос, відома українська співачка, раніше приймала участь у популярному музичному проекті "Фабрика зірок". Хоча вона не здобула першого місця, але враження від її виступу залишилися довго в пам'яті глядачів. Пізніше її талант помітив відомий музикант Костянтин Меладзе, який запросив її в гурт "ВІА Гра", де вона працювала кілька років.

Особисте життя Санти Дімопулос також стало об'єктом публічного інтересу. Вона перебувала в цивільному шлюбі з відомим шоуменом Андрієм Джеджулою, з яким має сина на ім'я Даніель. Після розлучення з Джеджулою, вона одружилася з бізнесменом Володимиром Самсоненком. Але цей шлюб закінчився через рік, і співачка назвала його фейковим.

У вересні 2015 року Санта Дімопулос з'єднала своє життя зі співвласником мережі спортивних клубів, Ігорем Кучеренком. Через чотири роки вони зустріли радість батьківства, коли на світ з'явилася їхня донька Софія.

Нагадаємо, що співачка Санта Дімопулос змінила ім'я та по батькові й офіційно стала Сантою.