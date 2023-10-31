Як ідеально поєднувати взуття та одяг восени 2023: поради стилістки

Правильно підібране взуття додасть осінньому образу завершеності.

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Ансамблі, які ми обираємо в холодну пору року, як правило, багатошарові: широкі штани, довгі спідниці, пуховики і пальта. Взуття в осінніх образах є одним із ключових чинників. Правильно підібране, воно допоможе завершити ансамбль. Відома українська персональна стилістка Оксана Мацьків на своїй сторінці в Instagram показала, з яким одягом яке взуття поєднувати, щоб образ мав органічний вигляд і не був перевантаженим.

Ковбойські чоботи

Це взуття має чудовий вигляд із джинсовими шортами і короткими спідницями. Доповнити образ можна об'ємним светром або блейзером оверсайз.

А ось світлі замшеві напівчоботи найкраще носити з джинсами, особливо світлого кольору.

Чоботи, які щільно прилягають до гомілки

Найбільш виграшно такі чоботи виглядають з довгими спідницями та сукнями. Однак непогано вони виглядають і з більш короткими речами.

Жокейські чоботи

Ця модель взуття — найкращий варіант поверх джинсів скінні, вузьких штанів, джеґґінсів, а також з короткими спідницями або шортами.

Взуття-панчохи з гострим носком

Таке взуття, чи то чоботи, чи то черевики, вирізняється щільним приляганням до ноги, тому однаково гарний вигляд має як зі штанами і джинсами, так і зі спідницями.

Грубі черевики на шнурівці

Дівчата дуже люблять носити таке взуття з короткими сукнями з розкльошеною спідницею, проте воно пасує і під довгі прямі спідниці з розрізом, а також під широкі джинси.

Грубі кросівки

Грубі кросівки на масивній підошві, незважаючи на всі прогнози, затребувані і в сезоні осінь 2023. Найчастіше їх носять із діловими костюмами або джинсами. Світло-сині джинси, пальто міді та об'ємний шарф — готовий завершений осінній образ. З таким же успіхом кросівки можна поєднувати з широкими штанами, курткою і знову ж таки шарфом.

А ось вінтажні кросівки — це більше класика. Тому найкраще вони гармоніюють із джинсами, піджаками та куртками.

Уггі

Це взуття дуже примхливе в стилізації. Однак Мацьків пропонує не боятися експериментувати і носити їх із широкими прямими джинсами та подовженим жакетом. Такий ансамбль має дуже свіжий і стильний вигляд.

Раніше Фокус писав, що стиліст дала п'ять порад, як купити ідеальне пальто на роки.