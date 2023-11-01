Потужна магнітна буря 1 листопада 2023 року: чим небезпечний цей день

Уже сьогодні, 1 листопада, відбудеться потужна магнітна буря, яка може вплинути на людей.

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Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Чого очікувати від магнітної бурі 1 листопада?

Сьогодні, 1 листопада, відбудеться потужна магнітна буря амплітудою близько 5 балів, що вважається інтенсивною магнітною бурею. Цього дня метеозалежні люди можуть відчути схильність до песимізму, тривожність і невпевненість у майбутньому, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. Також у метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень. Краще сьогодні відмовитися від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни та пити більше води.

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