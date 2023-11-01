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Емілія Кларк прикрасила обкладинку Harper's Bazaar та дала ексклюзивне інтерв'ю

Емілія Кларк прикрасила обкладинку Harper's Bazaar та дала ексклюзивне інтерв'ю
Фото: Getty Images | Емілія Кларк прикрасила обкладинку Harper's Bazaar та дала ексклюзивне інтерв'ю

Акторка Емілія Кларк відверто розповіла про свої найглибші страхи та внутрішню боротьбу після крововиливу в мозок під час зйомок "Гри престолів" в ексклюзивному інтерв'ю для Harper's Bazaar.

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Емілія Кларк зізналася, що "більше боялася бути звільненою, ніж померти", коли її госпіталізували з крововиливом у мозок. Про це пише видання Daily Mail.

37-річна зірка "Гри престолів" отримає нагороду "Акторка року" на церемонії нагородження "Жінка року", яка відбудеться 7 листопада.

В інтерв'ю виданню Емілія поділилася своїми відчуттями, коли їй поставили діагноз субарахноїдальна аневризма:

"Я не боялася смерті. Я боялася, що мене звільнять! Я вирішила: "Це не те, що визначатиме мене". Я ніколи не піддавалася жодному почуттю: "Чому я? Це відстій". Я просто подумав: "Треба повернутися до роботи".

Завдяки фотосесії для журналу, на якій вона представлена в елегантній білій та червоній сукнях, акторка показала справжню силу і внутрішню красу, що переймаються крізь випробування.

Після паузи у виконанні фізичних ролей, Емілія повернулася до акторської кар'єри цього року, зігравши у науково-фантастичній романтичній комедії "Покоління стручків" та міні-серіалі Marvel "Таємне вторгнення".

Нагадаємо, що Емілія Кларк, зірка "Гри престолів", показала дуже літні фото з відпустки з друзями.