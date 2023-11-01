Українська блогерка Аліна Шаманська святкувала Геловін в Каліфорнії разом із сином

Аліна Шаманська понад рік проживає з сином в США.

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Українська блогерка Аліна Шаманська, авторка подкасту "Розлючена" на Youtube у якої в Instagram понад 1,3 млн підписників детально розповіла та показала як вона з сином відсвяткувала Геловін в Каліфорнії. Про це вона розповіла в Instagram.

Син Аліни Шаманської в США з викладачами та однокласницями

У своєму Instagram вона залишила коротке привітання й обіцяла пізніше розповісти докладніше про цю незабутню подію.

"Хеппі Геловін, друзі! Давно не бачились, я просто хотіла трошки відпочити від соцмереж та виспатись. Зараз вирушаю на шкільний геловінський парад, і саме з цього моменту почну свої сторітейл.", — радіє Аліна.

Аліна Шаманська була вражена геловінським парадом у школі сина в США:

"Отже, парад завершився, і я не можу не поділитись своїми враженнями. Це було просто неймовірно! Я дуже люблю цю традицію, коли як учні, так і вчителі вдягаються в костюми та насолоджуються святом. Це дарує особливу атмосферу спільноти, де кожен може насолоджуватись звичайними речами. Наприклад, коли ми підійшли до школи, мій син так захопився костюмом місіс Фіні, яка була переодягнена у смачний бургер. Це справді зближує нас і створює неповторну атмосферу веселощів і радості. Веселощі продовжуються, друзі! Слідкуйте за моїми сторітелінгом, щоб дізнатися більше подробиць!".

Син Аліни Шаманської в США в костюмі на Геловін

Ввечері ведуча вирішила передати повну атмосферу свята разом із сином Артуром. Хлопчик заходив до будинків американців і питав "Цукерки або смерть?".

Нагадаємо, що Аліна Шаманська мріє, щоб українські емігранти за кордоном розмовляли українською.