За добу до смерті Меттью Перрі помітили на побаченні з таємничою незнайомкою

Пізніше з'ясувалося, що в ресторані Перрі понад півтори години спілкувався з міс Teen USA Афіною Кросбі

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За добу до смерті 54-річний американський актор Меттью Перрі зустрічався з дівчиною в готелі Bel-Air у Лос-Анджелесі, повідомляє Mirror. Зірка серіалу "Друзі" практично не доторкнувся до їжі та напоїв і був захоплений бесідою.

За словами очевидців, Меттью був у гарному настрої.

Брюнетка на зустріч одягла бірюзову футболку і білі джинси. Перрі теж був у досить демократичному ансамблі.

Пізніше з'ясувалося, що незнайомка — не хто інша як міс Teen USA Афіна Кросбі. Вона розповіла журналістам про останню зустріч зі знаменитістю.

"Він був у дуже гарному настрої, з нетерпінням чекав майбутнього і дбав про своє здоров'я". Той факт, що він помер, був жахливою випадковістю. У цьому немає нічого підозрілого", — сказала вона.

Лише через 24 години актора знайшли співробітники пожежної служби Лос-Анджелеса у своїй ванній.

"Перехожий підняв голову чоловіка над водою і підтягнув його до краю, а потім після прибуття пожежники витягли його з води. На жаль, швидка медична експертиза показала, що чоловік помер до прибуття служби екстреного реагування. Обставини з'ясовують поліція Лос-Анджелеса і судмедексперти округу Лос-Анджелес", — ідеться в заяві.

Нещодавно з'ясувалося, що на момент смерті в організмі Метью не було виявлено ні фентанілу, ні метамфетаміну, що підтверджує розповіді його оточення про те, що він був у зав'язці. Остаточні аналізи займуть до шести місяців.

Раніше Фокус писав, що актори серіалу "Друзі" зробили спільну заяву з приводу смерті Меттью Перрі.