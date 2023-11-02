Три знаки Зодіаку, які схильні до різких перепадів настрою

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, чий настрій може часто коливатися як залежно від навколишнього оточення, так і без явної на те причини.

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Астролог OLGA STELLA розповіла, хто зі знаків Зодіаку частіше за інших піддається різким змінам настрою.

Рак

Раки мають виражені емоційні риси і часто піддаються різким змінам настрою. Вони можуть бути надзвичайно чутливими й емоційними, реагуючи на навколишні події та енергію інших людей. Їхній настрій може варіювати від захопленості й радості до меланхолії та тривоги в найкоротші терміни.

Близнюки

Близнюки відомі своєю подвійністю і мінливістю. Їм властиво швидко змінювати своє ставлення до ситуацій і людей, що може призводити до різких перепадів настрою. Їхній розум швидко перемикається з однієї думки на іншу, і це може впливати на їхній емоційний стан.

Риби

Риби, будучи чутливими та інтуїтивними знаками, легко піддаються зовнішнім впливам та енергії оточуючих. Їхній настрій може коливатися залежно від навколишньої обстановки і настрою людей у їхньому оточенні. Вони можуть переживати емоційні злети й падіння, часто вбираючи енергію світу навколо себе.

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