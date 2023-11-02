Запізнілий інтерес: мемуари Меттью Перрі стали бестселером після його смерті

Інтерес до життя актора багаторазово зріс після його смерті.

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Передчасна смерть американського актора Меттью Перрі у 54 роки викликала серед шанувальників зірки інтерес до його мемуарів, написаних ще рік тому. Книга "Друзі, коханці та велика жахлива річ: мемуари" у твердій палітурці стала настільки популярною, що потіснила спогади Брітні Спірс "Жінка в мені", опубліковані 24 жовтня, з першого місця на Amazon, повідомляє RadarOnline.

"Мемуари Метью Перрі наразі посідають перше місце (у твердій палітурці) і №5 (у м'якій обкладинці)", — повідомив журналістам менеджер зі зв'язків із громадськістю Amazon Books.

Головні бестселери тижня на Amazon Фото: Amazon

За його словами, формат у м'якій обкладинці надійде в продаж із 12 березня 2024 року.

Меттью Перрі був знайдений у своєму будинку в Лос-Анджелесі в джакузі. Попередньо причиною смерті називають серцевий напад. Нещодавно ЗМІ повідомили про те, що жодних наркотиків у його організмі виявлено не було, але решта експертиз може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців.

У будинку актора поліція знайшла антидепресанти, заспокійливі препарати і рецепти на лікування ХОЗЛ. Хронічну обструктивну хворобу легень (ХОЗЛ) часто призначають людям, які страждають на емфізему або хронічний бронхіт.

За добу до смерті Перрі був помічений в одному з ресторанів із Лос-Анджелеса, де захоплено розмовляв із "Міс Teen USA" Афіною Кросбі.

Через два дні після загибелі актора його колеги по серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер опублікували спільну заяву, висловивши скорботу з приводу його смерті.

Раніше Фокус писав, що розповіла про роман з покійним актором його колишня наречена.