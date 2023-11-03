3 листопада 2023 року: княжни Анни Всеволодівни — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна підписувати документи та пускати в будинок незнайомців.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять княжни Анни Всеволодівни. Вона була заручена з візантійським царевичем, але їхній шлюб не відбувся. Тому дівчина вирішила присвятити своє життя Богу. Її батько, князь Всеволод Ярославич, побудував для доньки жіночий Андріївський монастир, де Анна стала настоятелькою. Вона славиться тим, що відкрила першу в Європі школу для дівчаток, де вони вивчали грамоту, спів і різні ремесла.

Що не можна робити 3 листопада:

підписувати документи;

пускати в будинок незнайомців;

лагодити щось.

Народні повір'я та прикмети:

дим іде з димової труби рівно — буде мороз;

миші почали рити ями — скоро похолодає;

ранковий мороз — до снігопаду.

День ангела святкують:

Богдан, Василь, Володимир, Георгій, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федір, Анна, Євдокія, Світлана.

Народилися в цей день:

1952 рік — Лесь Подерв'янський, український художник, автор сатиричних п'єс;

1995 рік — Кендалл Дженнер, американська супермодель, учасниця телешоу "Сімейство Кардаш'ян".

А також у цей день:

1493 рік — Христофор Колумб відкриває Домініку;

1927 рік — у Нью-Йорку під річкою Гудзон відкривають тунель Голланда — перший у світі підводний тунель для транспорту;

1992 рік — президентом США стає Білл Клінтон;

2007 рік — прем'єра мультсеріалу "Футурама" в Україні;

2020 рік — президентські вибори у США між кандидатами Джо Байденом і Дональдом Трампом.