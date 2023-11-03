Телеведучий Микита Добринін розповів, як вчиться готувати суші

Блогер захопився японською культурою і навчився професійно готувати суші.

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Відомий телеведучий і блогер Микита Добринін анонсував свої плани щодо майбутнього бізнесу в Києві. Нещодавно в подкасті Аліни Шаманської "Розлючена" він розповів, що спробував себе у сфері підприємництва і незабаром повідомить аудиторії про свій проєкт.

Микита Добринін — український теле- і радіоведучий, колишній головний редактор чоловічого журналу XXL, головний герой шоу "Холостяк-9" на СТБ.

"Я зараз пробую для себе абсолютно нову сферу. Я в жодному варіанті з нею не стикався. Це не курси, а звичайне підприємництво. Мене це дуже сильно захопило. Цікавить і я зараз у цьому розвиваюся вже зараз і доволі довгий період часу.", — розкривав деталі телеведучий на подкасті.

У своєму останньому відео в Instagram блогер поділився своїм захопленням японською культурою, зокрема традиційним японським театром Кабукі. Після глибокого занурення в цю тему, він запросив досвідченого суші-шефа для навчання:

"Ви бачили, що я почав цікавитися японською культурою. Максимально спробував зануритися в цю тему, вивчав традиційний японський театр — Кабукі. У мене є друг, який раніше часто подорожував Японією і він дуже добре знає цю країну. Він мене нещодавно познайомив зі своїм приятелем, у якого 20 років досвіду роботи суші-шефом. Я його запросив до себе, щоб він мене навчив готувати суші. Я вам покажу результат того, як у мене вийшло приготування суші. Я сам був просто вражений, чесно вам скажу і хочу, щоб ви теж оцінили. Тому що саме після цього приготування суші я серйозно задумався над однією для себе справою.", — поділився Микита.

Майстер-клас із приготування суші для Нікіти Добриніна

Плануючи відкрити власну доставку суші, Микита Добринін прагне забезпечити своїх клієнтів продуктами високої якості, які він зможе рекомендувати не тільки своїм друзям, а й усім жителям Києва. Його мета — створити бренд, яким можна пишатися, який вирізнятиметься не лише якістю, а й доступною ціною своїх продуктів. Зараз він активно працює над реалізацією своєї мрії про власний бізнес, готуючи все необхідне для відкриття нового закладу доставки суші в столиці України.

instagram. nikitadobrynin

" Я хочу відкрити доставку суші в Києві. Хочу відкрити якісну доставку суші з продуктами, які я можу радити своїм друзям, знайомим і рідним. Хочу пишатися якістю і ціною цього продукту. ", — запевнив ведучий.

Нагадаємо, що телеведучий Микита Добринін ходив на побачення з дівчиною з OnlyFans.