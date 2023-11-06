Стало відомо, чому Кейт Міддтлон не поїхала з принцом Вільямом у Сінгапур

Кейт має допомогти 10-річному принцу Джорджу в підготовці до іспитів

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У мережі з'явилася справжня причина через те, що 41-річна принцеса Уельська не з'явиться на церемонії вручення премії Earthshot Prize 2023 разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом.

Подробиці оприлюднило американське видання People

Відомо, що захід відбудеться вже завтра, 7 листопада, у Сінгапурі. Earthshot Prize 2023 — це щорічна престижна премія, заснована 2020 року принцом Уельським Вільямом і фондом Королівства Великої Британії.

Гідно грошову допомогу можуть отримати організації або особи, які започатковують, розвивають і створюють ініціативи, здатні вирішити актуальні екологічні проблеми або проблеми, пов'язані з навколишнім середовищем.

За три роки заснування премії вперше на її вручення не поїхала дружина принца Вільяма. І ось чому. За інформацією наближених до сім'ї осіб, причиною стали діти.

Кейт змушена була залишитися вдома з дітьми, яких у сім'ї троє — 10-річний Джордж, 8-річна Шарлотта і 5-річний Луї.

Усе тому, що Кейт має допомогти 10-річному принцу Джорджу в підготовці до іспитів. Хлопчик навчається в шостому класі. Днями йому потрібно скласти іспити з математики, англійської мови та усного мовлення в одну з приватних шкіл у Беркширі.

Кейт не могла не підтримати сина перед таким важливим днем. Варто зазначити, що подружжя планує організовувати щорічну премію з екологічних ініціатив до 2030 року, тож Кейт ще матиме змогу приєднатися до чоловіка.

Раніше Фокус писав про те, що принца Джорджа чекає важлива подія на поточному тижні.