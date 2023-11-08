"Заблокували картки та викликали до військкомату": учасниця шоу "Супермама" подала до суду на колишнього чоловіка

Анастасія Арбузова розповіла, як провчила колишнього чоловіка.

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Учасниця проєкту "Супермама", блогерка і виконавиця Анастасія Арбузова подала до суду на колишнього чоловіка, який відмовляється допомагати їй у вихованні доньки Маші. Про це вона розповіла у своєму Instagram.

"І тоді на нього я так розлютилася, зателефонувала адвокату і подала на нього на аліменти. Він мені не повірив, що я подала на нього на аліменти. Йому нарахували аліменти за рік. Плюс на ці аліменти йому нарахували пеню, заблокували всі банківські картки і ще викликали до військкомату. Так таким чоловікам і треба, адже вони мають знати: якщо наплодили тих дітей, вони мають за них брати відповідальність", — пояснила своє рішення Анастасія.

Анастасія Арбузова

За словами Арбузової, її колишній чоловік відмовився підтримувати її фінансово:

"А хочете, я вам розповім, що буде з вашим чоловіком, якщо він не платитиме аліменти? Тому розповідаю цю історію. Коли почалася війна, я поїхала до Австрії, і жила виключно на виплати австрійської держави. І я телефоную своєму колишньому чоловікові і кажу, слухай, перешли мені якісь гроші, бо я не справляюся. Він сказав, що якщо мені потрібні гроші, то я можу піти і заробити їх", — розповіла блогерка.

Нагадаємо, що Брітні Спірс скоро перестане платити аліменти старшому синові Шону.