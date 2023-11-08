Носять Ріші Сунак і принц Гаррі: все про найпопулярніший джемпер цієї осені

Трикотажні джемпери з блискавкою в чверть — це основний елемент чоловічого гардероба цієї осені.

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Осінь — це найкращий час року, щоб носити "найконсервативніший предмет одягу за всю історію", як його охрестили користувачі Твіттера. У більшості чоловіків напевно є такий у гардеробі. А такі ікони чоловічої моди, як принц Вільям і Ріші Сунак популяризують цей предмет гардероба. Про це пише Telegraph.

Статистика показує, що цього сезону светри із застібкою-блискавкою на чверть продавалися на 63 відсотки більше, ніж стандартні старі светри з круглим вирізом. Ви можете купити модель на будь-який бюджет — від Fendi до Marks & Spencer.

Ріші Сунак у джемпері на блискавці

У королівській родині Великої Британії принци Гаррі та Вільям обидва є їхніми шанувальниками. Ворогуючі брати, ймовірно, є прихильниками светрів із блискавками з однієї й тієї самої причини: це найформальніша версія трикотажу, яку може носити чоловік, бо джемпер цього фасону дає змогу демонструвати комір сорочки. Втім, принц Вільям носить схожу модель на ґудзиках.

Таким чином, джентльмен у светрі має офіційний та елегантний вигляд. Це трикотажний еквівалент демонстрації того, що ти гарний хлопець, а не один із цих чуваків у неохайному старому рибальському светрі, або любитель толстовок із капюшоном. Серед інших прихильників джемперів із блискавкою — менеджер "Арсеналу" Мікель Артета та Девід Бекхем.

А ще є політики, які їх люблять. Твіттер ожив ще в березні, коли Ріші Сунак був сфотографований у трикотажному одязі на блискавці на три чверті. Особлива модель Сунака — сірий светр від Ralph Lauren з фірмовим коміром на блискавці на чверть. Також у нього є синій джемпер.

Принци Вільям і Гаррі, а також Мікель Артета люблять цю модель джемпера Фото: telegraf

Джемпер на блискавці був популярний останні 50 років або близько того.

Модні критики вважають його зараз новим свідченням багатства. Залиште менеджерам середньої ланки позувати в зшитих на замовлення костюмах: справжній вплив і влада вищого рівня носять чудовий трикотаж.

Тож не дивно, що Ріші Сунак віддає перевагу моделям від Ральфа Лорена, короля стилю преппі, який створив монолітний бренд, що продає всьому світу американську мрію Ліги плюща.

Можна посміятися над ідеєю того, що ваш одяг говорить про ваші політичні погляди, але мода за своєю суттю політична, і є певні предмети одягу, які ми асоціюємо з певними політиками. Наприклад, бантики і перли Маргарет Тетчер, або леопардові балетки Терези Мей. Динамічні, енергійні костюми Тоні Блера були невід'ємною частиною його іміджу.

Тож якщо ви хочете мати вигляд як найелегантніші джентльмени-торі з Консервативної партії, вибирайте джемпер на блискавці.

Нагадаємо, раніше друг королеви Камілли розкритикував принца Вільма і Кейт Міддлтон за їхню любов до синього кольору.