Кейт Міддлтон повторила модний прийом Вікторії Бекхем (фото)

Зазвичай принцеса зʼявляється у світлих образах, роблячи ставку на синій, зелений, червоний кольори.

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Кейт Міддлтон повторила улюблене правило стилю Вікторії Бекхем. Про це пише Hello Magazine.

Напередодні принцеса Уельська вперше відвідала полк драгунської гвардії королеви в Дерехемі в ролі головнокомандувача. Королівська особа продемонструвала ще один осінній діловий ансамбль.

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Кейт одягла чорну водолазку в поєднанні з чорним двобортним блейзером із золотими ґудзиками та витонченими прямими штанами. Волосся вона залишила розпущеним.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Образ у тон не є чимось новим для принцеси Уельської: носити ансамбль із тієї ж колірної палітри, щоб створити вишуканий одноманітний образ, є її головним прийомом стилю, особливо взимку.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Теплі відтінки синього, насиченого червоного та зеленого часто наповнюють її гармонійні ансамблі, але її повністю чорний наряд є незвичайним вибором і часто входить до порядку денного королівської моди лише під час трауру.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Навпаки, чорні total-look — це культовий дух стилю Вікторії Бекхем. Вона віддана цьому кольору з часів розквіту "Spice Girls".

Вікторія Бекхем

Нагадаємо, друг королеви Камілли розкритикував любов принцеси Уельської до певних відтінків.

Також Фокус писав про взуття доньки Кейт Міддлтон, принцеси Шарлотти.