Завидний холостяк: Венсан Кассель з'явився на обкладинці модного журналу

56-річний актор знявся для випуску "Героїні та герої" журналу CAP 74024.

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Французький актор 56-річний Венсан Кассель став головним героєм модного журналу CAP 74024. Венсан сфотографувався в речах модних брендів. І поділився знімками у своєму Instagram.

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Венсан Кассель перестав приховувати роман з абсолютною копією Тіни Кунакі

На знімки відреагувала модель Нара Баптиста, з якою актор почав зустрічатися після розставання зі своєю дружиною Тіною Кунакі.

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Венсан Кассель

"До біса гарно", — написала Нара, на що Венсан відповів грайливим "Твій улюблений прибулець, так?".

"Люблю", — прокоментувала дівчина інший пост актора.

"Ха нарешті", — написав Кассель під її коментарем.

На чорно-білих фото актор позував без сорочки і в пальто.

Венсан Кассель

"Венсан Кассель, відомий своєю універсальністю і привабливістю, безсумнівно, є титаном у світі кіно. Багатогранний артист, його гра плавно переходить між різними жанрами та мовами, привносячи безпрецедентну автентичність у кожну зіграну ним роль", — написано в журналі CAP 74024.

Також у підписі до фото значиться, що Кассель за свою кар'єру в кіно, яка триває вже три десятиліття, залишив незабутній слід у світовій кіноіндустрії.

Венсан Кассель Фото: vincentcassel/Instagram

"Через об'єктив фотографа Дуді Хассона оживає квінтесенція краси і чарівності Венсана Касселя", — резюмується в підписі.

Нагадаємо, Венсан Кассель і Нара Баптиста почали зустрічатися наприкінці літа. У вересні 2023 року папараці сфотографували новоспечену пару, коли ті купалися, обіймаючись і цілуючись у воді. Поки що офіційно Кассель не коментує нових стосунків.

Навесні цього ж року він розлучився з моделлю Тіною Кунакі. Від їхнього союзу підростає донька Амазонія, яку зіркові батьки майже не показують публіці, зберігаючи її приватність.