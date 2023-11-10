У чому причина ворожнечі принців Вільяма і Гаррі: дворецький розповів про дитинство королівських синів

За словами колишнього дворецького Пола Баррелла, поведінку Гаррі після його розриву з сім'єю можна пояснити тим, що він виріс, коли завжди був на других ролях після Вільяма.

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Колишній дворецький принцеси Діани стверджує, що конкуренція між її синами Вільямом і Гаррі могла розпочатися, коли вони ще були дітьми, тому що їм давали різні порції їжі. Про це пише видання Mirror.

Пол Баррелл розповів історію дитинства двох членів королівської сім'ї. Він стверджував, що в дитинстві принца Гаррі був незадоволений тим, що його братові давали більше сосисок, ніж йому. 64-річний Баррелл, який пропрацював у королівській родині багато років, вважає, що це дає уявлення про вічне протистояння у відносинах між синами короля Чарльза.

Баррелл розповів, що був свідком сцени, коли няня дала Вільяму три сосиски, а Гаррі всього дві. Молодший принц запитав, чому в них із братом різні порції.

"Вільяма потрібно годувати більше, ніж тебе. Одного разу він стане королем", — відповіла няня.

Баррелл стверджує, що такі висловлювання спровокували напруженість і конкуренцію між двома братами з раннього дитинства.

"Коли я зараз озираюся назад, мені здається, що я ще тоді помітив динаміку їхніх стосунків", — розповів колишній дворецький.

Здавалося, що після відповіді няні Гаррі "замовк і змирився", але йому доводилося "боротися з цією нерівністю навіть у своєму власному будинку", додав Баррелл.

Пол Баррелл, який колись користувався великою довірою королівської сім'ї, сказав, що частково поведінку Гаррі після його розриву з сім'єю можна пояснити тим фактом, що він виріс, коли завжди був на других ролях після Вільяма.

Він також додав, що Діана благала Чарльза не відправляти Гаррі в Ітон, побоюючись, що його будуть постійно порівнювати зі старшим братом. Але Чарльз проігнорував прохання Діани.

Баррелл стверджував, що Гаррі вирішив проблему конкуренції зі своїм братом, ставши галасливішим і гучнішим.

"Вільям був дуже стриманим і спокійним, ніби приймаючи свою роль майбутнього спадкоємця. Але не Гаррі. Йому довелося бути клоуном, щоб його помічали", — сказав колишній дворецький.

Баррелл також згадав, що Гаррі часто робили зауваження в дитинстві, щоб він поводився тихіше через його поведінку в дитинстві. За його словами, те ж саме відбувається і зараз, коли принц публічно заявляє про свої образи на сім'ю.

"Часто я чув, як принцеса кричала через усю кімнату: "Тихо, Гаррі, замовкни". І я часто чув ці слова в останні кілька днів. Про те, що Гаррі потрібно замовкнути", — сказав він.

Дворецький також згадав випадок, коли принц Вільям розлютився і сказав, що не хоче бути королем.

"Гаррі тоді заявив, що зробить це замість брата. Діана засміялася і сказала: "Це було б кумедно. Ти був би добрим королем, Гаррі", — розповів Баррелл.

Нагадаємо, Принц Вільям розповів, що планує зробити, коли стане королем. Уже зараз принц Вільям дає зрозуміти, що хоче домогтися більшого, ніж його бабуся і батько.

Раніше Фокус писав, як принц Гаррі відреагував на те, що його не запросили на ювілей батька. 14 листопада 2023 року британський король Чарльз ІІІ святкуватиме 75-річчя, проте молодшого сина монарха з його дружиною у списку запрошених немає.