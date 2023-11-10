П'ять унікальних суконь принцеси Діани купив музей, прочитавши про них статтю у ЗМІ

Розкішне вбрання, створене для принцеси Діани Жаком Азагурі, мали продати на аукціоні, але американський музей викупив його оптом.

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Американський музей купив колекцію суконь принцеси Діани у модельєра Жака Азагурі приблизно за 100 000 фунтів стерлінгів, прочитавши про них у Daily Mail. До цього сукні дизайнер планував виставити на аукціон.

Коли кутюр'є Жак Азагурі вирішив продати на аукціоні свою колекцію пам'ятних речей принцеси Діани, зокрема й копії деяких з її найбільш знакових суконь, він очікував, що його рішення викличе такий ажіотаж.

Фото принцеси Діани, подароване Жаку Фото: Facebook Jacques Azagury London

Він дав інтерв'ю про свою співпрацю з принцесою, повідомивши, що на згадку про це він збереже фото, підписане Діаною. А сукні він вирішив виставити на аукціон.

Але всього за 24 години після того, як Daily Mail повідомила, що дизайнерка збирається продати сукні разом із різдвяними листівками та листами принцеси, викрійками суконь, які зберігалися у сховищі 26 років, їй запропонували все це продати оптом.

Колекціонерка Рене Плант, яка управляє 3D-інтерактивним онлайн-музеєм вбрання Діани, заплатила 100 000 фунтів стерлінгів за всю колекцію після того, як прочитала про аукціон на аукціоні Lay's Auctioneers у Пензанні, Корнуолл, про який було згадано у вівторок.

Зараз сукні вирушають до Лос-Анджелеса, де вони будуть збережені та виставлені в Музеї принцеси Діани.

Жак Азагурі зі "Знаменитою п'ятіркою" суконь Діани Фото: Facebook Jacques Azagury London

"Я побачила цю історію на dailymail.com і... потім звернулася безпосередньо до Жака, тому що працювала з ним раніше, і була дуже рада, коли він прийняв мою заявку", — зізналася Рене.

У неї понад 80 предметів одягу, які якось пов'язані з принцесою Діаною, і зараз Рене працює над виставкою всієї колекції.

Минуло майже 40 років відтоді, як Жак Азагурі зустрів принцесу. Він створив для неї чимало шикарних нарядів, але останні п'ять суконь, які він створив для принцеси, він назвав "Знаменитою п'ятіркою". Вони були зроблені після її розставання з принцом Чарльзом, коли вона дозволила собі велику сміливість у виборі вбрання.

Оригінали суконь, як вважається, зараз належать принцам Вільяму і Гаррі. Але Азагурі завжди створював "двійника" кожної сукні, яку він шив для принцеси, тих самих розмірів і в той самий час, що й оригінал, і складав його в архів. Тепер, після виходу на пенсію і закриття однойменного магазину в Найтсбріджі, він вирішив їх продати.

Нагадаємо, светр принцеси Діани з чорною овечкою, зроблений британським брендом Warm & Wonderful, був проданий у вересні майже за 1 мільйон фунтів стерлінгів.