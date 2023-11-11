Дзеркальна дата 11.11.2023: що можна і не можна робити цього дня
Число 11 у нумерології вважається сакральним. Воно поєднує в собі енергію творчості, чутливості, підвищеної інтуїції.
Рунологиня Тетяна Самохіна розповіла, що означає дзеркальна дата 11.11, а також що можна і не можна робити цього дня.
Особливості дзеркальної дати 11.11.2023
За словами рунолога, число 11 у нумерології вважається сакральним. Воно поєднує в собі енергію творчості, чутливості, підвищеної інтуїції. Дві одиниці, розташовані поруч, символізують певний портал між світами, який відкривається саме в містичний "темний" період листопада. Ще дві одиниці дзеркальної дати 11.11.2023 посилюють дію цього порталу, відкриваючи нам небувалі можливості й "таємні кімнати", розташовані між натхненням та інтуїцією.
Також варто звернути увагу на суму чисел (1+1+1+1+1+1= 4). Четвірка уособлює собою все те цінне і матеріальне, що ми можемо отримати за допомогою своїх зусиль і праці. Це гроші, матеріальні блага, інтелектуальні ідеї, які згодом стають діями. Завдання четвірки — нагадувати нам, що ми і тільки ми є творцями свого благополуччя й успіху.
Саме дата 11.11.2023 може стати вашим щасливим талісманом на шляху до нових можливостей і змін на краще.
Що можна робити в дзеркальну дату 11.11:
- слухати свій внутрішній голос;
- звертати увагу на символи і знаки;
- бути відкритим до нового;
- приймати себе і свої недоліки;
- медитувати;
- проводити генеральне прибирання;
- звертати увагу на цифри і числа.
Що не можна робити в дзеркальну дату 11.11:
- бажати іншим зла;
- заздрити і лаятися;
- допускати руйнівні думки;
- таїти образу;
- займатися важкою фізичною працею;
- матюкатися.
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