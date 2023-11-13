Принц Вільям показав, як пірнав з аквалангом із Кейт Міддлтон (відео)

Принц і принцеса Уельські поділилися красивим відеороликом, знятим на Багамах.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилися роликом, знятим минулого року. Принц і принцеса Уельські тоді насолоджувалися підводним плаванням на Багамах під час візиту 2022 року до володарів премії Earthshot Prize з організації "Корал Віта". Про це пише Daily Mail.

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Принц Вільям розповів, що планує зробити, коли стане королем

Кейт і Вільям показані в спорядженні для підводного плавання, і, як сказано в ролику, вони взяли участь у плаванні "навколо гарних рифів і висадці нових коралів".

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Візит до організації, яка створює коралові ферми і допомагає відновлювати рифи, ймовірно, відбувся під час їхнього восьмиденного туру Карибським морем у березні 2022 року.

Принц Вільям показав, як пірнав з аквалангом із Кейт Міддлтон

Неопубліковані кадри поїздки опубліковані на YouTube королівського подружжя. У ролику показано, як Кейт пірнає в океан, а Вільям висаджує корали, а після пара плаває і досліджує підводні глибини.

Перед зануренням Вільям сказав: "Те, що ми зробимо в наступні десять років, вплине на планету на наступну тисячу років".

Він зазначив, що відновлення коралових рифів — це неймовірно складна робота, яка займає багато часу.

У підписі до відео пояснюється: "Coral Vita робить неймовірну роботу з відродження наших океанів, даючи нове життя вмираючим кораловим рифам, вирощуючи корали на суші, перш ніж висаджувати їх в океани. Цей метод дає змогу коралам рости в 50 разів швидше, а вони життєво важливі для підтримки здорової екосистеми океану".

Коралові рифи гинуть у всіх океанах. Приблизно близько мільярда людей залежать від коралових рифів, і вони всюди перебувають під загрозою. Половина коралових рифів у світі вже мертва, і ми можемо втратити понад 90 відсотків протягом наступних 30 років.

Це не вперше, коли Кейт і Вільям діляться з шанувальниками своїми фотографіями в морі.

У березні 2022 року пара плавала з акулами, коли відвідувала Беліз у Центральній Америці. Тоді Вільям і Кейт відзначили роботу місцевих морських біологів, які намагаються захищати і відновлювати життя в океанських глибинах.

Тоді Кейт і Вільям спостерігали за акулами-няньками, які зазвичай вважаються нешкідливими для людини, та оглядали Великий бар'єрний риф.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл вкрай незадоволені зростанням популярності принца і принцеси Уельських. Адже після виходу мемуарів молодшого сина короля Чарльза, його популярність впала.