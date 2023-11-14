Колишня обраниця покійного Меттью Перрі назвали ймовірну причину смерті 54-річного актора

У мережі є дві версії смерті актора

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Американська акторка Кеті Едвардс, яка була колишньою дівчиною Меттью Перрі, озвучила свої припущення щодо причин смерті покійного актора серіалу "Друзі".

Свої здогадки вона висловила в інтерв'ю The Sun.

Кеті впевнена, що Меттью не міг просто так потонути в своєму джакузі, адже це було б дуже дивно. Вона впевнена, що спровокувало смерть актора саме вживання наркотиків.

Кеті думає, що Перрі зірвався і в нього стався рецидив. Адже раніше актор зловживав наркотикам і мав залежність від них. А так як він був параноїком, то всі сліди вживання препаратів приховав.

Попри те, що за попередньою інформацією лікарів, які провели розтин тіла Метью, в його організмі не знайшли метамфетаміну або фентанілу, все ж залишається версія передозування наркотичними препаратами.

Причина смерті Меттью Перрі Фото: Instagram mattyperry4

У будинку актора під час огляду знайшли препарати, які продають лише за рецептом лікаря. Серед препаратів були ліки від депресії, тривоги та ХОЗЛ, розповсюдженого захворювання легенів, яку супроводжує проблеми з диханням.

За словами знайомого Метью, який за день до смерті спілкувався з актором, він не побачив в ньому чогось дивного. Перрі був тверезим.

Ще одна версія, яка шириться в мережі — це самогубство, адже напередодні смерті актор опублікував фото з джакузі, де і знайшли його бездиханне тіло.

Кайті говорить, що фото Метью зробив не просто так, адже він опублікував його в образі Меттмана — вигаданого супергероя, який у акторові прокидався, коли він вживав наркоитики.

Цікавий факт Кейті розповіла і про те, що Метью будучи під дією наркотичних речовин полюбляв бути у воді.

"Меттман виходив, коли не був тверезий і відчував себе непереможним", — відзначила акторка.

Нагадаємо, Сальма Хаєк пригадала спільну роботу з Меттью Перрі у 1997 році.

Також Фокус писав про реакцію акторів "Друзів" на раптову смерть їхнього колеги.