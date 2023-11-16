Три знаки Зодіаку, яким не можна ні з ким сваритися до кінця листопада 2023 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким у другій половині листопада варто бути особливо обережними з конфліктами, адже це може призвести до неприємних наслідків.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку не можна ні з ким вступати в конфлікти найближчими тижнями.

Риби

У цей період Риби стають особливо чутливими до енергії оточення. Остерігайтеся конфліктів і будь-яких словесних сутичок із будь-ким, щоб уникнути емоційного перегріву, оскільки ваша вразливість може призвести до складніших ситуацій.

Терези

У цей час Терези можуть зіткнутися з підвищеним рівнем стресу, і сварки можуть тільки погіршити ситуацію. Постарайтеся підтримувати гармонію у стосунках, інакше неприємні наслідки можуть вплинути на ваше емоційне благополуччя.

Козеріг

У цей час Козероги будуть часто відчувати тиск і відповідальність. Уникайте сварок і напружених ситуацій, щоб зберегти ясність розуму й уникнути додаткового стресу, який може вплинути на ваші професійні та особисті зобов'язання.

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