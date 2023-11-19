19 листопада 2023 року: Авдіїв день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу і молочні продукти, а також важко працювати.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Авдія. Він жив за часів першого розгрому Єврейського царства. Навколо нього творилася розпуста, але він жив благочестивим життям. Після початку гонінь за християнами Авдій став допомагати вірянам — сховав у печерах служителів і годував їх. Пізніше Авдій залишив царську службу і почав проповідувати.

Що не можна робити 19 листопада:

їсти м'ясо, рибу та молочні продукти;

важко працювати;

порушувати обіцянки.

Народні повір'я та прикмети:

птахи літають низько — чекайте опадів;

похмуро — скоро почнеться відлига;

безхмарно — скоро прийдуть морози;

вітер і сніг — до довгої та холодної зими.

День ангела святкують:

Іван, Дмитро, Денис, Григорій, Михайло, Сергій, Петро, Валентин, Костянтин, Олександр, Веніамін, Ігнатій, Федір та Андріан.

Народилися в цей день:

1942 рік — Кельвін Кляйн, американський дизайнер одягу, законодавець моди.

А також у цей день:

1626 рік — у Немирові заснували церковне братство і школу при ньому;

1891 рік — у Німецькій імперії продають першу іграшкову залізницю;

1997 рік — розпочинається експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання "Колумбія", у якій разом із космонавтами зі США та Японії брав участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк;

2012 рік — в Україні набуває чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.