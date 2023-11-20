Адель підтвердила, що вийшла заміж

Співачка визнала, що вона одружена зі своїм бойфрендом Річем Полом, на шоу Алана Карра.

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35-річна британська співачка Адель визнала, що вийшла заміж за свого 41-річного бойфренда, спортивного агента Річа Пола. Про те, що вони зустрічаються, співачка повідомила ще 2021 року. Про це повідомляє Daily Mail.

Вона розлучилася зі своїм першим чоловіком Саймоном Конекі 2018 року, а їхнє розлучення завершилося 2021 року.

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Про те, що Адель вийшла заміж, чутки ходили ще з минулого року. І вона часто називала Пола "своїм чоловіком".

Тепер вона, як кажуть, підтвердила свій союз на комедійному шоу свого найкращого друга Алана Карра в Лос-Анджелесі.

Один із глядачів розповів: "Сьогодні ввечері я був на комедійному шоу Алана Карра в Лос-Анджелесі, і Адель була серед глядачів. Алан запитав присутніх, чи одружився хто-небудь недавно, і Адель крикнула: "Так".

Інший глядач додав, що шоу було "маленьким та інтимним" і підтвердив, що Адель підтвердила факт заміжжя, відповівши ствердно на запитання Карра.

"Адель сиділа прямо позаду мене з подругою і чудово проводила час. Її охорона приходила тільки для того, щоб принести їй закуски. Її не хвилювало, чи знають люди про її присутність. Вона перебивала Алана і жартувала — адже вони найкращі друзі", — розповіло джерело.

Адель і Річ Пол Фото: Getty Images

Минулого місяця 41-річний Річ ухильно відповів на запитання, чи одружився він з Адель, сказавши, що вони "допомагали одне одному" протягом дворічних стосунків.

Виступаючи на CBS Mornings, Річ сказав про свою партнерку: "Вона була чудова, я думаю, вона погодиться, що ми, безумовно, допомогли один одному. Я в хорошому місці, ми в хорошому місці. Щасливі. Вона чудова. Вона мені підходить. Ми чудово підійшли одне одному".

Потім ведуча CBS Гейл Кінг запитала Річа про чутки про те, що він і Адель пов'язали себе узами шлюбу.

Журналістка запитала, чи слід їй називати Адель "місіс" Пол, коли вона наступного разу заговорить із нею.

Річард сказав: "Ви можете говорити все, що хочете", додавши, що він вважає за краще не обговорювати своє особисте життя.

Пара вперше оприлюднила свої стосунки в липні 2021 року, коли вони сиділи разом під час гри НБА.

Володарка премії "Греммі" вже близько року носить каблучку з діамантом грушоподібної форми на безіменному пальці лівої руки.

Раніше, коли її запитували про це, вона відповідала, що це не обручка, а їй просто подобаються дорогі прикраси.

Річа Пола вона зустріла на вечірці з нагоди дня народження спільного друга. В інтерв'ю журналу Rolling Stone вона часто хвалила свого хлопця і називала їхні стосунки найлегшими з тих, що в неї були.

Адель також говорила, що хоче народити ще одну дитину.