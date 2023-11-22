22 листопада 2023 року: Прокопія Читця — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також позичати гроші.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Прокопія Читця. Він народився в Єрусалимі і був читцем у Кесарійській церкві. Там Прокопій роз'яснював вірянам Святе Письмо і перекладав тексти сирійською мовою. Прославився святий своїм даром зцілення. Також Прокопій був підданий тортурам і вбитий за віру в Бога.
Що не можна робити 5 листопада:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- позичати гроші;
- далеко їхати.
Народні повір'я та прикмети:
- хмари збіглися в одну купу — до негоди;
- домашні птахи мовчать — буде хуртовина;
- галки і ворони літають великими зграями — чекайте сніг;
- теплий день — зима буде довгою і сніжною.
День ангела святкують:
Архип, Олексій, Опанас, Валерія, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Тадей, Федір.
Народилися в цей день:
1890 рік — Шарль де Голль, французький військовий і політичний діяч, президент Франції;
1965 рік — Мадс Міккельсен, данський актор театру, кіно і телебачення;
1967 рік — Марк Руффало, американський актор, продюсер, двічі лауреат премії "Еммі";
1984 рік — Скарлетт Йоганссон, американська акторка і співачка, лауреатка премій BAFTA, "Тоні" тощо;
1996 рік — Гейлі Бібер, американська модель.
А також у цей день:
1963 рік — у Далласі відбувається одне з найгучніших убивств ХХ століття, коли Лі Гарві Освальд стріляє в президента США Джона Кеннеді;
1990 рік — 65-річна Маргарет Тетчер оголошує про свою відставку з посади прем'єр-міністра країни;
2004 рік — починається Помаранчева революція;
2005 рік — указом президента Віктора Ющенка в Україні 22 листопада проголошують Днем Свободи.