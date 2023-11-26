Топ кращих ідей манікюру на новорічний корпоратив

Новорічні свята вже на носі, а значить наближаються корпоративи

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Новорічні свята вже на носі, тому час задуматися за запис до свого нейл-майста, адже як завжди напередодні запис до майстра максимально щільний. Вибір ідеї манікюру у грудні завжди складний, адже варто визначитися з якими нігтиками зустрічати Новий рік.

Фокус підготував для вас ідеї цікавого манікюру, який відповідатиме трандам нового 2024 року.

Ідея для манікюру Ідея для манікюру Ідея для манікюру Ідея для манікюру

Блиск, глітер і стрази

Безпрограшний святковий манікюр з використанням цих елементів декору завжди актуальний. Саме блискіткама, глітерам і стразам надають перевагу жінки. Цей манікюр завжди виглядає цікаво та яскраво. Блискітками спокійно можна декорувати як короткі, так і довгі нігті будь-якої форми. В усіх випадках дизайн виглядатиме привабливо.

Яскраве новорічне конфетті Яскраве новорічне конфетті Яскраве новорічне конфетті Яскраве новорічне конфетті

Яскраве новорічне конфетті

Безпрограшним також буде використання скравих конфетті на базових однотонних кольорах. Конфетті завжди додає святкового настрою, тому як ніколи актуальне на новорічному манікюрі. Можна виділити лише один пальчик, або декілька, якщо не хочете бути занадто яскравими та помітними.

Малюнки у вигляді символу Нового року і красивий новорічний розпис Малюнки у вигляді символу Нового року і красивий новорічний розпис Малюнки у вигляді символу Нового року і красивий новорічний розпис Малюнки у вигляді символу Нового року і красивий новорічний розпис

Малюнки у вигляді символу Нового року і красивий новорічний розпис

2024 рік — це рік зеленого дракона, тому актуальним буде декорування нігтиків візерунками з його зображенням. Актуальним також залишаться класичні новорічні візерунки

Ефект в"язаного светра Ефект в"язаного светра Ефект в"язаного светра Ефект в"язаного светра Ефект в"язаного светра Ефект в"язаного светра

Ефект в’язаного светра

Цікавим рішенням є новорічний манікюр з акриловою пудрою за допомогою якої часто наносять візерунок у вигляді в’язки светра.

Ідея манікюру Ідея манікюру Ідея манікюру Ідея манікюру

Класичні пастельні кольори

Якщо ви все ж таки не фанат яскравих нігтів, то спокійно можете обирати спокійні відтінки нігтів. Нюдові відтінки бежевого, молочного, рожевого, блакитного, а також білого, пудрового і бірюзового кольорів будуть в моді ще декілька сезонів. З цим дизайном ваші нігтики тривалий час виглядатимуть ніжними та доглянутими.

Об"ємний манікюр Об"ємний манікюр Об"ємний манікюр Об"ємний манікюр

Об’ємний манікюр

Цікавим рішенням буде використання об’ємних елементів декорування, перлинок, наместин або стразів. Їх можна закріпити на одному із нігтів та акцентувати увагу на своїх рука. Пам’ятайте, що такі елементи декору дуже чутливі, тому є ризик, що на новий рік ви залишитесь без гарного манікюру.