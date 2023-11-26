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Топ кращих ідей манікюру на новорічний корпоратив

Топ кращих ідей манікюру на новорічний корпоратив
Фото: Інстаграм svitlana_an_ | Топ кращих ідей манікюру на новорічний корпоратив

Новорічні свята вже на носі, а значить наближаються корпоративи

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Новорічні свята вже на носі, тому час задуматися за запис до свого нейл-майста, адже як завжди напередодні запис до майстра максимально щільний. Вибір ідеї манікюру у грудні завжди складний, адже варто визначитися з якими нігтиками зустрічати Новий рік.

Фокус підготував для вас ідеї цікавого манікюру, який відповідатиме трандам нового 2024 року.

Блиск, глітер і стрази Fullscreen
Ідея для манікюру
Блиск, глітер і стрази Fullscreen
Ідея для манікюру
Блиск, глітер і стрази Fullscreen
Ідея для манікюру
Блиск, глітер і стрази Fullscreen
Ідея для манікюру
Блиск, глітер і стрази
Блиск, глітер і стрази
Блиск, глітер і стрази
Блиск, глітер і стрази

Блиск, глітер і стрази

Безпрограшний святковий манікюр з використанням цих елементів декору завжди актуальний. Саме блискіткама, глітерам і стразам надають перевагу жінки. Цей манікюр завжди виглядає цікаво та яскраво. Блискітками спокійно можна декорувати як короткі, так і довгі нігті будь-якої форми. В усіх випадках дизайн виглядатиме привабливо.

Яскраве новорічне конфетті Fullscreen
Яскраве новорічне конфетті
Яскраве новорічне конфетті Fullscreen
Яскраве новорічне конфетті
Яскраве новорічне конфетті Fullscreen
Яскраве новорічне конфетті
Яскраве новорічне конфетті Fullscreen
Яскраве новорічне конфетті
Яскраве новорічне конфетті
Яскраве новорічне конфетті
Яскраве новорічне конфетті
Яскраве новорічне конфетті

Яскраве новорічне конфетті

Безпрограшним також буде використання скравих конфетті на базових однотонних кольорах. Конфетті завжди додає святкового настрою, тому як ніколи актуальне на новорічному манікюрі. Можна виділити лише один пальчик, або декілька, якщо не хочете бути занадто яскравими та помітними.

Малюнки у вигляді символу Нового року і красивий новорічний розпис Fullscreen
Малюнки у вигляді символу Нового року і красивий новорічний розпис
Малюнки у вигляді символу Нового року і красивий новорічний розпис Fullscreen
Малюнки у вигляді символу Нового року і красивий новорічний розпис
Малюнки у вигляді символу Нового року і красивий новорічний розпис Fullscreen
Малюнки у вигляді символу Нового року і красивий новорічний розпис
Малюнки у вигляді символу Нового року і красивий новорічний розпис Fullscreen
Малюнки у вигляді символу Нового року і красивий новорічний розпис
Малюнки у вигляді символу Нового року і красивий новорічний розпис
Малюнки у вигляді символу Нового року і красивий новорічний розпис
Малюнки у вигляді символу Нового року і красивий новорічний розпис
Малюнки у вигляді символу Нового року і красивий новорічний розпис

Малюнки у вигляді символу Нового року і красивий новорічний розпис

2024 рік — це рік зеленого дракона, тому актуальним буде декорування нігтиків візерунками з його зображенням. Актуальним також залишаться класичні новорічні візерунки

Ефект в’язаного светра Fullscreen
Ефект в"язаного светра
Ефект в’язаного светра Fullscreen
Ефект в"язаного светра
Ефект в’язаного светра Fullscreen
Ефект в"язаного светра
Ефект в’язаного светра Fullscreen
Ефект в"язаного светра
Ефект в’язаного светра Fullscreen
Ефект в"язаного светра
Ефект в’язаного светра Fullscreen
Ефект в"язаного светра
Ефект в’язаного светра
Ефект в’язаного светра
Ефект в’язаного светра
Ефект в’язаного светра
Ефект в’язаного светра
Ефект в’язаного светра

Ефект в’язаного светра

Цікавим рішенням є новорічний манікюр з акриловою пудрою за допомогою якої часто наносять візерунок у вигляді в’язки светра.

Пастельні колори для манікюру Fullscreen
Ідея манікюру
Пастельні колори для манікюру Fullscreen
Ідея манікюру
Пастельні колори для манікюру Fullscreen
Ідея манікюру
Пастельні колори для манікюру Fullscreen
Ідея манікюру
Пастельні колори для манікюру
Пастельні колори для манікюру
Пастельні колори для манікюру
Пастельні колори для манікюру

Класичні пастельні кольори

Якщо ви все ж таки не фанат яскравих нігтів, то спокійно можете обирати спокійні відтінки нігтів. Нюдові відтінки бежевого, молочного, рожевого, блакитного, а також білого, пудрового і бірюзового кольорів будуть в моді ще декілька сезонів. З цим дизайном ваші нігтики тривалий час виглядатимуть ніжними та доглянутими.

Об’ємний манікюр Fullscreen
Об"ємний манікюр
Об’ємний манікюр Fullscreen
Об"ємний манікюр
Об’ємний манікюр Fullscreen
Об"ємний манікюр
Об’ємний манікюр Fullscreen
Об"ємний манікюр
Об’ємний манікюр
Об’ємний манікюр
Об’ємний манікюр
Об’ємний манікюр

Об’ємний манікюр

Цікавим рішенням буде використання об’ємних елементів декорування, перлинок, наместин або стразів. Їх можна закріпити на одному із нігтів та акцентувати увагу на своїх рука. Пам’ятайте, що такі елементи декору дуже чутливі, тому є ризик, що на новий рік ви залишитесь без гарного манікюру.