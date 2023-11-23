Гігієна для домашніх улюбленців: як і чим чистити зуби собакам

Чистити зуби собаці пастою для людей категорично заборонено. Вона містить шкідливі для тварин речовини. Також треба використовувати спеціальну гумову щітку та дотримуватись простих правил.

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Регулярна чистка зубів запобігає утворенню зубного нальоту, що водночас допомагає мінімізувати ймовірність появи захворювань зубів і ясен. Для догляду за ротовою порожниною собакам потрібні спеціально розроблені пасти з безпечним складом й щітки. У цій статті ми розповімо про особливості процедури, яку легко проводити вдома.

Чи можна чистити собаці зуби

Чищення зубів рекомендоване всім собакам, і привчати їх до процедури варто якомога раніше. Водночас обовʼязковим є використання засобів, призначених для тварин. Чистити зуби собаці пастою для людей категорично заборонено. Вона містить шкідливі для тварин речовини, здатні спричинити серйозне отруєння. Оскільки собака злизуватиме залишки засобу для чищення, варто придбати безпечну пасту або гель для собак, які можна ковтати.

Використання м'якої зубної щітки допускається, якщо за її допомогою можна досягти якісного чищення зубів. Проте фахівці рекомендують користуватися гумовою щіткою. Деякі такі моделі можуть одягатися на палець, що дає змогу зручніше контролювати розподіл пасти, особливо у роті цуценяти.

Як правильно чистити зуби собаці

Чищення зубів — делікатний процес, який дає хороший результат лише при взаємодовірі. Тому привчання до процедури має бути поступовим. Тварина повинна звикнути до пасти, гелю або очищувального спрею, відчуття щітки в роті. Важливо уникнути ситуації, коли улюбленець сприйматиме чищення зубів як щось негативне та болісне.

Для цуценяти ігрова форма взаємодії під час догляду за зубами вважається найкращим варіантом. Цуценя не боятиметься і даватиме повний доступ до всіх зон ротової порожнини, що полегшить підтримку гігієни з раннього віку. Дорослого собаку, якому до цього ніколи не чистили зуби і який є несоціалізованим (наприклад, якщо ви взяли його з вулиці), доведеться привчати довше, і лише після вивчення ним базових команд можна говорити про успішність такого навчання.

Як правильно чистити зуби собаці:

оцініть стан тварини і підберіть правильний час — коли вона грається або збуджена, це не найкращий момент для процедури;

посадіть або покладіть собаку у зручну позу (для вас і тварини);

починайте чищення із зовнішнього боку бічних зубів, поступово переміщуючи щітку глибше, потім обробіть внутрішню сторону (за можливості);

під час чистки щітку рухають вертикально, від ясен до зубів (більше нальоту утворюється саме біля ясен);

усі рухи мають бути плавними, без тиску та завдавання болісних відчуттів улюбленцю;

під час та після завершення процедури похваліть собаку, дайте ласощі, закріпіть спокійну та позитивну реакцію на ваші дії.

Щойно тварина починає нервувати, робіть паузу. Не турбуйтеся, якщо перші кілька разів чистку не вдасться провести повністю. Поступово збільшуйте тривалість процедури, зберігаючи спокій та позитивний настрій.

Додатково знизити ризик утворення зубного каменю можна за допомогою спеціального корму. Наприклад, зверніть увагу на сухий корм Royal Canin із серії Dental Care. Проте памʼятайте, що навіть спеціалізований корм не є замінником регулярного догляду за порожниною рота. Ветеринарні стоматологи радять чистити зуби собаці раз на два дні (хоча деякі власники можуть проводити процедуру щодня), а також відвідувати ветеринарного лікаря для щорічного планового огляду.

Запобігти захворюванню ротової порожнини простіше і дешевше, ніж його лікувати. Регулярно доглядайте за зубами собаки, використовуючи спеціальні засоби, — і ваш улюбленець довго залишатиметься здоровим та щасливим.