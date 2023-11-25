Менший син британського монарха емоційно відреагував, коли його попросили віддати ключі від Фрогмор-котеджу.

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Принц Гаррі шантажував батька зустрічами з онуками після того, як його вигнали з британського дому, Фрогмор-котеджу. Про це пише Page Six.

Герцог Сассекський сказав тоді своєму батькові, королю Великобританії Чарльзу ІІІ: "Ти не хочеш побачити своїх онуків?"

Ще на весілля принца Гаррі та Меган Маркл у травні 2018 року покійна королева Єлизавета ІІ подарувала їм ключі від багатомільйонного особняка, проте у 2023 парі довелося остаточно покинути Фрогмор-котедж, куди, як повідомлялося, хочуть переселити принца Ендрю.

Принц Гаррі із сином Арчі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

У той час як Сассекським було наказано віддати ключі від будинку, оскільки вони більше не є членами королівської родини, котрі працюють, та більше не живуть у Великобританії, письменник Омід Скобі називає цей крок "дешевим пострілом від пораненого батька, зв’язаного інституційною системою, яка часто нетерпима до людських емоцій".

Фрогмор-котедж Фото: Getty

Принц Гаррі нібито був настільки засмучений новиною в березні 2023 року, що сказав королю Чарльзу ІІІ, що йому буде важко побачити своїх онуків, чотирирічного принца Арчі, і дворічну принцесу Лілібет.

Скобі стверджує, що будинок був "єдиним справжнім безпечним варіантом для сім’ї під час відвідування Сполученого Королівства", оскільки територія добре охороняється.

Меган Маркл та принц Гаррі із сином Арчі у 2019 році Фото: Getty Images

Стверджується, що через кілька днів після того, як монарху повідомили, що його менший син з дружиною повинні покинути Фрогмор, Гаррі зателефонував батьку і запитав: "Ти не хочеш побачити своїх онуків?"

І якщо принца Арчі король Чарльз ІІІ певний час бачив, то з Лілібет Діаною він зустрівся лише раз, коли малюка привезли до Європи на Платиновий ювілей на престолі королеви Єлизавети ІІ у червні 2021 року.

Принц Гаррі та король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому король Чарльз ІІІ залишився розчарованим після розмови з принцом Гаррі.

Також Фокус писав про бажання Сассекських приєднатися до королівської родини на Різдво.