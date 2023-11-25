Що чекає на Україну наступного року: прогноз таро на 2024 рік

Наступного року, як показують карти таро, на нас чекають як форс-мажорні та напружені ситуації, так і радісні новини.

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Тарологиня, енергопрактикиня й езотерикиня Олександра Семенчук розповіла, чого очікувати Україні наступного року та чи показують карти таро закінчення бойових дій у 2024-му.

Що карти таро пророкують Україні у 2024 році?

Насамперед, за словами таролога, 2024 рік несе нам надію і віру в краще. Карти Олександрі показують, що будуть дуже напружені ситуації, коли ми повинні зібрати всі свої сили, ресурси та енергію. Також ми будемо відстоювати свою позицію. "Закінчення завершення бойових дій поки що не бачу, мені йдуть ще форс-мажорні ситуації на кордонах, те, чого ми не очікуємо. Буде надана ще допомога, щоб ми могли успішно чинити опір ворогу. Бачу багато тривожності, страху та обговорення. Але радісні новини теж будуть. А ось бойові дії наступного року ще не закінчаться, ця історія затягнеться. Можуть бути деякі ілюзії щодо ресурсів і можливостей", — каже тарологиня Олександра Семенчук.

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