Діти Кейт Міддлтон пропустять важливий захід через навчання в школі

Діти принца і принцеси Уельських відвідують підготовчу школу Ламбрук.

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Наступного тижня Кейт Міддлтон і принц Вільям зможуть насолодитися зірковим виходом у світ. Але троє їхніх дітей, на жаль, пропустять його, і з дуже вагомої причини. Про це пише Hello Magazine.

До 41-річного принца Вільяма і Кейт приєднаються кронпринцеса Швеції Вікторія і принц Даніель, щоб подивитися естрадну виставу в Королівському Альберт-Голі в четвер.

Хоча шоу відбудеться після школи, десятирічний принц Джордж, восьмирічна принцеса Шарлотта і п'ятирічний принц Луї не приєднаються до своїх батьків у королівській ложі.

Коли Вільям і Кейт були присутні на заході 2019 року в лондонському Палладіумі, принцеса сказала, що їхні маленькі діти були в захваті від того, куди вони з Вільямом збираються, і запитали, чи можуть вони прийти. Але королівській мамі довелося сказати їм: "Не під час навчання".

Кейт Міддлтон уже анонсувала королівське Різдво Фото: Скриншот

Джордж навчається в шостому класі підготовчої школи Ламбрук у Беркширі, а його брати і сестри Шарлотта і Луї навчаються в четвертому і першому класі відповідно.

На Королівській естрадній виставі, яку веде ведучий The Chase Бредлі Волш, виступить Шер, а також актори фільмів "Король Лев", "Холодне серце", "Аладдін", "Геркулес" і "Красуня і чудовисько".

Поп-рок-гурт McFly, співак Рік Естлі, поп-співачка Зара Ларссон і співачка й авторка пісень Палома Фейт також вийдуть на сцену разом із зіркою Теда Ласо Ханною Воддінґінґем, яку супроводжуватиме хор Англійської національної опери (ENO).

Востаннє Вільям і Кейт відвідували Королівську естрадну виставу 2021 року.

Це буде п'ятий раз, коли Вільям і Кейт візьмуть участь у шоу, раніше пара була присутня на шоу у 2014, 2017, 2019 і 2021 роках.

Кейт Міддлтон із сім'єю на святковому концерті Фото: Getty Images

У Вільяма і Кейт буде кілька напружених тижнів напередодні святкового сезону, а 8 грудня у Вестмінстерському абатстві заплановано концерт різдвяних гімнів принцеси.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, чи приєднається принц Луї до своїх батьків, брата і сестри на різдвяному концерті їхньої матері.