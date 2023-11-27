Діти Кейт Міддлтон пропустять важливий захід через навчання в школі
Діти принца і принцеси Уельських відвідують підготовчу школу Ламбрук.
Наступного тижня Кейт Міддлтон і принц Вільям зможуть насолодитися зірковим виходом у світ. Але троє їхніх дітей, на жаль, пропустять його, і з дуже вагомої причини. Про це пише Hello Magazine.
До 41-річного принца Вільяма і Кейт приєднаються кронпринцеса Швеції Вікторія і принц Даніель, щоб подивитися естрадну виставу в Королівському Альберт-Голі в четвер.
Хоча шоу відбудеться після школи, десятирічний принц Джордж, восьмирічна принцеса Шарлотта і п'ятирічний принц Луї не приєднаються до своїх батьків у королівській ложі.
Коли Вільям і Кейт були присутні на заході 2019 року в лондонському Палладіумі, принцеса сказала, що їхні маленькі діти були в захваті від того, куди вони з Вільямом збираються, і запитали, чи можуть вони прийти. Але королівській мамі довелося сказати їм: "Не під час навчання".
Джордж навчається в шостому класі підготовчої школи Ламбрук у Беркширі, а його брати і сестри Шарлотта і Луї навчаються в четвертому і першому класі відповідно.
На Королівській естрадній виставі, яку веде ведучий The Chase Бредлі Волш, виступить Шер, а також актори фільмів "Король Лев", "Холодне серце", "Аладдін", "Геркулес" і "Красуня і чудовисько".
Поп-рок-гурт McFly, співак Рік Естлі, поп-співачка Зара Ларссон і співачка й авторка пісень Палома Фейт також вийдуть на сцену разом із зіркою Теда Ласо Ханною Воддінґінґем, яку супроводжуватиме хор Англійської національної опери (ENO).
Востаннє Вільям і Кейт відвідували Королівську естрадну виставу 2021 року.
Це буде п'ятий раз, коли Вільям і Кейт візьмуть участь у шоу, раніше пара була присутня на шоу у 2014, 2017, 2019 і 2021 роках.
У Вільяма і Кейт буде кілька напружених тижнів напередодні святкового сезону, а 8 грудня у Вестмінстерському абатстві заплановано концерт різдвяних гімнів принцеси.
Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, чи приєднається принц Луї до своїх батьків, брата і сестри на різдвяному концерті їхньої матері.