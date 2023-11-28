Тяжкохворий Оззі Осборн готується до прощального концерту

Стан здоров'я рок-музиканта важкий

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74-річний тяжкохворий англійський рок-музикант Оззі Осборн мріє зробити прощальне шоу для шанувальників і померти на сцені свого останнього концерту. Про це зірка рок-музики розповів розповів в інтерв'ю Rolling Stone UK.

Вже три роки музикант страждає від хвороби Паркінсона, він переніс чотири надскладних операції, остання з яких кардинально вивела з ладу організм Оззі. Крім цього, у рок-музиканта виявили пухлину на хребці. Останній рік життя музикант називає пекельним, адже його організм зовсім не слухається його.

Почалося все ще з далекого 2003 року, коли зірка року впав з квадроцикла і травмувався. Тоді лікарі були змушені встановити йому металеві пластини. Після Оззі Осборн продовжив спокійно життя. Однак у 2019 році рок-музикант впав з мотоцикла. У результаті пластини зійшли з місця. Тоді 70-річний музикант переніс складну операцію, а за нею ще дві. Лікарі вставили йому у хребет довгий прут, який обмежив рух музиканта.

Як розповів Оззі Осборн, вже після четвертої операції, його зовсім покинули сили і він був змушений припинити гастролі. Зараз же він мріє повернутися на сцену.

Якщо це буде не повноцінне повернення, то хоча б завершальний виступ та прощання з кар’єрою.

Оззі Осборн наголошує, що усе його життя було присвячене тому, щоб працювати та робити шоу для шанувальників.

Зараз же він мріє востаннє вийти на сцену і сказати: "Привіт, хлопці, дякую за моє життя".

Музикант зізнається, що зараз це його основна мета і він мріє востаннє вийти на сцену, адже це зробить його щасливим. І навіть якщо він помре наприкінці концерту він все одно буде найщасливішою людиною у світі.

Нагадаємо, Оззі та Шерон Осборни на Геловін вбралися Каньє Вестом і Б'янкою Цензорі.