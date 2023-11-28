Дуа Ліпа показала як проводить вихідні з сестрами

Співачка весело провела час з найріднішими

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28-річна британська співачка Дуа Ліпа показала як провела вихідні зі своїми сестрами. Кадри з відпочинку співачка опублікувала в своєму інстаграмі.

"CPH вихідні з моїми сестрами", — підписала серію фото Дуа Ліпа.

На фото видно, що дівчата їли, гуляли, випивали і просто гарно проводили разом час.

На першій фотографії Дуа Ліпа показала, як вона язиком облизує тільки придбане морозиво.

Вже на другому фото співачка щасливо позує зі своєю молодшою сестрою, 22-річною Ріною, з якою вони дуже схожі зовні. Дівчата відпочивають в одному із закладів та весело проводять час.

Вже на третьому фото Дуа Ліпа показа стелаж з вликою кількістю випивки, вочевидь дівчата побували десь на дегустації напоїв.

Також співачка опублікувала фото образів в яких вона проводила час з сестрами. На одному зі знімків Дуа Ліпа одягнена в білу коротку міні спідницю, сірий гольф, чорні капронові колготки та легке коричневе пальто. Доповнила образ співачка туфельками в чорно-білий принт. На іншому фото з сестрами у ліфті Дуа одягнена в бежевий тренч та масивний бежевий шарф, як аксесуар також Дуа Ліпа взяла чорну масивну сумку.

Нагадаємо, Дуа Ліпа розкрила секрет щасливих стосунків.