Синтія Ніксон оголосила голодування на підтримку Сектора Газа

Зірка "Секс і місто" вимагає, щоб Джо Байден закликав до постійного припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом.

Related video

Синтія Ніксон, зірка серіалів "Секс і місто" та "І просто так", заявила, що оголошує голодування, вимагаючи від президента США Джо Байдена закликів до постійного припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАСом. Про це пише Sky News.

Важливо

Маск під час поїздки до Ізраїлю погодився з Нетаньяху у необхідності знищити ХАМАС

В акції, що почалася в понеділок, також беруть участь політики з п'яти штатів США.

Ніксон, яка раніше балотувалася на пост мера Нью-Йорка, розповіла натовпу біля Білого дому, що двоє її дітей — євреї, а їхні бабуся і дідусь пережили Голокост.

Вона сказала: "Мій син попросив мене використовувати будь-який голос, щоб сказати: "ніколи знову" означає "ніколи знову" для всіх".

"За сім тижнів Ізраїль убив більше мирних жителів на крихітній смужці землі, ніж було вбито за 20 років війни в усьому Афганістані. Мені набридло, що люди пояснюють це тим, що жертви серед цивільного населення — це звичайні жертви війни. У цих цифрах немає нічого звичайного. У цих смертях немає нічого звичайного", — заявила Ніксон.

Мітинг біля Білого дому

"Я хотіла б звернутися з особистим проханням до президента, який сам пережив таку руйнівну особисту втрату, перейнятися тим співчуттям, яким він так добре відомий, подивитися на дітей Гази та уявити, що вони його діти", — повідомила актриса.

В акції беруть участь ще п'ять політиків: представниця штату Делавер Мадіна Вілсон-Антон, представниця Нью-Йорка Зохран Мамдані, представниця Оклахоми Морі Тернер, представниця Вірджинії Сем Расул і представниця Мічигану Авраам Айяш.

Мамдані та Вілсон-Антон входять до невеликої групи активістів, які голодуватимуть протягом п'яти днів.

Утім, Ніксон уже заявила, що перерве голодування, під час якого вона вживатиме лише воду і лимонний сік, і повернеться до Нью-Йорка для роботи.

Пізніше, в окремих коментарях газеті Guardian, Ніксон звинуватила адміністрацію Байдена в тому, що вона діє "занадто повільно" для порятунку життів, і заявила, що Ізраїль винен у тому, що "непропорційно поширює свої дії проти ХАМАС на цивільне населення".

"Припустимо, у Мериленді виник терористичний осередок. Чи буде відповіддю тоді повне бомбардування цивільного населення, тому що він ховається десь у будинку? Це не має жодного сенсу", — заявила актриса.

Голодування оголошено на тлі повідомлень про дедалі більші розбіжності в адміністрації Байдена щодо його підтримки наступу Ізраїлю на тлі росту кількості жертв і гуманітарної катастрофи, унаслідок якої величезна кількість жителів Сектора Газа були змушені покинути свої домівки та потерпають від нестачі їжі, пального і води. І у зв'язку із запланованим закінченням чотириденного перемир'я у війні між Ізраїлем і ХАМАСом.

Наразі в Ізраїль повернувся 51 заручник. Серед них — дев'ятирічна Емілі, яку вважали загиблою.