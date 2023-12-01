Найстаріша супермодель у світі переїхала в будинок для людей похилого віку і розповіла про кар'єру

Британка своїм прикладом показує, що старіння може бути красивим.

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95-річна британка Дафні Селф, яка вважається найстарішою супермоделлю у світі, переїхала до будинку для людей похилого віку, що фінансується благодійною організацією Royal Variety Charity, і поспілкувалася із журналістами The Telegraph. Жінка розповіла, що її справжня кар'єра розпочалася тільки в 70 років, хоча в модельну сферу Дафні прийшла в 1950-х роках, коли їй було 20 років. Серед яскравих моментів її кар'єри можна відзначити появу на подіумі в показах таких брендів, як Dolce & Gabbana, Tate-Naka і Nichiko Koshino, не кажучи вже про епізодичні появи в численних фільмах про Бонда. Вона також рекламувала пластівці, пиво, вино, джин, печиво і бекон, а в межах роботи багато їздила Великобританією.

Селф оселилася в приміському містечку і підтримувала свого чоловіка в його непростій кар'єрі продюсера Sunday Night at The Palladium, паралельно виховуючи трьох дітей і доглядаючи за домашніми тваринами.

Її кар'єра, як не дивно, перевернулася з ніг на голову, коли їй виповнилося 70. Її фото з'явилися на сторінках біблії моди Vogue. Крім зйомок для Vogue, Dolce & Gabbana вимагали, щоб вона з'явилася в їхній рекламі. Marie Claire одягла її у вишиту бісером сукню Аліси Темперлі, і вона по роботі відвідала Китай, Чилі, Норвегію, Бразилію і Нову Зеландію, літаючи туди приватними літаками.

Дафні успішно довела, що вік — це всього лише число, але на цьому шляху їй допомогли кілька косметичних звичок.

"Зараз я не наношу багато макіяжу, але якщо я і користуюся декоративною косметикою, я завжди очищаю обличчя перед сном", — ділиться вона своїм секретом.

Коли справа доходить до догляду за шкірою, Дафні не потрібно нічого особливого. Вона користується простим кремом Nivea.

Ще одна корисна звичка — пити багато води, не менше п'яти разів на день.

Що стосується харчування, то Селф їсть те, що їй подобається. Хоча час війни міг вплинути на її схильності.

"Коли ти виріс на війні, ти все одно не міг їсти занадто багато, і я думаю, що це залишиться з тобою", — вважає вона.

Крім простого, але надійного режиму догляду за шкірою і здорового харчування, Дафні високо оцінила переваги перебування на природі.

"Зараз я не можу ходити щодня, але раніше я це робила. У мене завжди були собаки і коні, а це означає, що мені завжди доводилося виходити на вулицю", — пояснює Селф.

У 2018 році, коли їй було 89 років, вона знялася в рекламній кампанії косметичного бренду Eyeko, демонструючи туш для вій Bespoke.

Метою кампанії було показати, що макіяж може бути таким же різноманітним, як і той, хто його носить.

Раніше Фокус писав, що "найгарячіша бабуся світу" поділилася секретами молодості.