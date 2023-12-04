Самотній Г'ю Джекман стривожив шанувальників новими фото

На думку фанатів Джекмана, самотність позначилася на його зовнішності.

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55-річний австралійський актор Г'ю Джекман опублікував кілька своїх фото в новому пості в Instagram, і його підписники одразу звернули увагу, що на кадрах їхній кумир не виглядає щасливим, пише Daily Mail.

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Фото зірки були зроблені під час його прогулянки Нью-Йорком. Він виглядає задумливим і пригніченим.

"Дуже близько", — підписав він свій пост, додавши хештег "настрій".

Г'ю Джекман під час прогулянки Нью-Йорком Фото: Hugh Jackman/Instagram Фото: Hugh Jackman/Instagram

Коментарі фанатів не змусили на себе чекати.

"Виглядаєш трохи серйозним, Г'ю", "У своїх сонцезахисних окулярах ти маєш трохи сварливий вигляд", "Чому такий серйозний, кохаюче моє", "Невдалий день?", "Де та гарна посмішка, яку ми всі знаємо і любимо?" — пишуть під публікацією.

Зараз Г'ю активно намагається повернути собі ідеальну фізичну форму, щоб повторити свою роль Росомахи в майбутньому фільмі "Дедпул", і подумує про нову роль на Бродвеї.

"Г'ю повністю зосереджений на "Дедпулі 3" і на набутті форми Росомахи. Це відволікає його від спілкування з колишньою і від побачень. Він радий повернутися до роботи і радий присвятити цьому всю свою увагу. Г'ю не проти ідеї знову знайти кохання в майбутньому, але наразі не планує робити це спеціально. І він не чекає і не женеться за новим коханням", — розповів журналістам інсайдер.

Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс оголосили про своє розставання у вересні 2023 року, чим шокували шанувальників. Адже пара вважалася однією з найміцніших у Голлівуді і була разом 27 років. Вони зберегли дружні стосунки, а Г'ю навіть збирався до колишньої на день народження.

"Хоча вони, можливо, більше не кохають одне одного, між ними все ще існує зв'язок і кохання, яке триватиме вічно... Він, як і раніше, побажає їй щасливого дня народження, і вони, як і раніше, обговорюватимуть під час свят усе, що стосується їхніх дітей. Вони намагаються в усьому розібратися і намагаються зробити це якомога цивілізованіше", — каже один із друзів пари.

Г'ю і Деборра-Лі одружилися 1996 року після того, як перетнулися на зйомках фільму "Корреллі" 1995 року. За час шлюбу вони усиновили двох дітей: 23-річного сина Оскара і 18-річну доньку Аву.

Що стало причиною їхнього розставання, невідомо досі.

Раніше Фокус писав, що Г'ю Джекман і Деборра-Лі здивували своїм вчинком.