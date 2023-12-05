Автівка гурту Антитіла потрапила в аварію: перші подробиці

На щастя, всі залишилися живими

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36-річний соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який активно займається волонтерством розповів про неприємні події, які трапляються "за лаштунками" волонтерської діяльності. У себе в існтаграмі Тарас Тополя опублікував серію фото присвячену дню волонтера, який відзначають сьогодні, 5 грудня.

На фото співак показав зустрічі з військовими, фото з передової, а такоє кадри з дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася в один із волонтерських днів гурту.

На фото видно, що автівка в результаті аварії перевернулась на дах. Також на одному із фото видно, як лідер гурту Тарас Тополя тримається за голову, а на його щоках стікає кров.

Судячи з усього пасажири автомобіля зазнали легких травм. На щастя, ніхто не загинув. Цим дописом та серіє фотографій гурт "Антитіла" вирішив проілюструвати роботу усіх волонтерів, які щодня опиняються в небезпеці та ставлять під ризик своє життя.

Часто волонтери потрапляють під обстріли на позиціях, куди везуть допомогу нашим військовослужбовцям. Таким чином гурт "Антитіла" дав зрозуміти, що волонтерство дуже складна та виснажлива місія, ти ніколи не знає, що і де на тебе чекає.

" Волонтерство з 2014 року є невід‘ємною частиною як життя гурту Антитіла, так і нашої творчості. Сьогодні наша справа продовжується в діяльності нашого благодійного фонду і забезпеченням військового фронту життєво необхідними речима. Усі наші ресурси в тилу та на передовій спрямовані лише на одне – ворог має бути знищений. Явище волонтерства – це унікальна сторінка в історії незалежної України і приклад для усього світу. Десятки тисяч людей по всій країні, які невпинно, щосекундно працюють на благо нашої держави та на благо війська. З 2014 року українське волонтерство пішло на війну, і саме там, на фронті, люди роблять титанічну справу задля того, щоби Україна існувала. А ми, в тилу, маємо стояти всі плечем до плеча за нашу країну, продовжуючи невпинну роботу. І так має бути до Перемоги. Зі святом всіх нас – з Міжнародним днем волонтера!", — йдеться у дописі.

Варто відзначити, що коли саме сталася аварія та які наслідки були від неї на сторінці гурту не повідомляється. Але судячи з усього, на щастя, ніхто серйозно не травмувався.

Нагадаємо, Ferrari Майкла Б. Джордана за 430 тисяч доларів розлетівся на шматки після ДТП.