День Святого Миколая — історія свята та давні традиції

Одне з перших зимових свят — День Святого Миколая — має безліч традицій, пов'язаних із даруванням подарунків і приготуванням спеціальних частувань.

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День Святого Миколая: історія свята

День Святого Миколая, який відзначають 6 грудня, присвячений пам'яті святителя Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських, який жив у IV столітті.

Історія пов'язана з безліччю чудес і милосердних вчинків святителя. Одним із найвідоміших моментів є його анонімна допомога трьом дочкам бідняка. Святитель Миколай кинув їм у вікно золоті монети, що допомогло їм вижити.

Головні традиції Дня Святого Миколая

Головні традиції Дня Святого Миколая охоплюють дарування подарунків дітям. У деяких країнах, зокрема в Нідерландах і Бельгії, цей день асоціюється з фольклорним персонажем Сінтеркласом, попередником Санта-Клауса, який також є прототипом Святого Миколая.

Цього дня також святкується багато церковних служб, і віряни збираються в церквах для молитов і благословення. Раніше в селах збиралися старші господарі, щоб зварити пшеничне пиво, а дітям дарували особливе печиво — миколайчики.

Деякі сім'ї влаштовують маленький домашній жертовник для Святого Миколая, де ставлять свічки та ікону, щоб віддати честь святому і попросити благословення.

Також вважається, що до Дня Святого Миколая потрібно віддати всі борги, кажуть: "Якщо ти мені не віддаси до Миколая, то вже не віддаси ніколи".

Також Фокус писав про те, що не можна робити в День Святого Миколая.