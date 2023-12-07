7 грудня 2023 року: Амвросія Медіоланського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також веселитися і влаштовувати застілля.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Амвросія Медіоланського. Він був одним із найкращих проповідників християнства, який залишив безліч богословських праць і користувався всенародною любов'ю завдяки його чудесам. Мощі святого після його смерті помістили в церкві, побудованій за його розпорядженням. Пізніше на цьому місці збудували базиліку святого Амвросія, там святі мощі зберігаються й досі.

Що не можна робити 7 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

лінуватися;

гуляти після заходу сонця;

веселитися і влаштовувати застілля.

Народні повір'я та прикмети:

тепло — морозів не буде до 17 грудня;

якщо до цього дня ще не випав сніг, то наступного року буде поганий урожай;

маленькі зірки на небі — чекайте на рясний снігопад;

ясна погода — зима буде морозною і сніжною;

кола навколо місяця — до заледеніння.

День ангела святкують:

Олександр, Григорій, Євген, Катерина, Марк, Меркурій, Порфирій, Прокопій, Симон, Христофор.

А також у цей день:

1678 рік — Луї Геннепін першим з європейців бачить Ніагарський водоспад;

1972 рік — вирушає 11-та й остання в програмі "Аполлон" пілотована людьми місія на Місяць;

2017 рік — курс Bitcoin досягає свого історичного максимуму в 17,7 тис. дол.