Дженіфер Еністон повідомила про смерть 101-річного продюсера

Акторка опублікувала щемливі фото з продюсером.

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У віці 101-рік помер відомий американський сценарист і продюсер Норман Лір. Його серце зупинилося 5 грудня, повідомила в себе на сторінці 54-річна американська акторка Дженіфер Еністон, відома роллю в серіалі "Друзі".

"Норман Лір. Його шоу сформувало моє дитинство, і знайомство з ним було для мене однією з найбільших честей. Він зробив таку різницю. Величезний вплив на телебачення та людство. Він міг вести й обговорювати гарячі політичні розмови у важкі та напружені часи, а ми мали змогу сміятися та вчитися. Я прагну тих днів. Коли творчість була інструментом навчання та могла надихнути людей думати трохи інакше. І, звичайно, сміятися. Наше найкраще джерело зцілення.

Він був найдобрішим і найніжнішим чоловіком. Коли ви були в його присутності, ви були єдиним у кімнаті. Він змусив усіх це відчути. Навіть коли хтось думав не так, як він. Саме це робило для нього інтерес до життя й людей. Проводити дискусії та справді сприймати почуття людей і чути їхню точку зору. Він знав, як дати голос усім сторонам і якось у процесі зблизити людей. Дозвольте взяти сторінку з підручника Нормана як спосіб вшанувати його життя. Надзвичайне життя. Спочивай із миром, Нормане. Це був дар — стояти у твоєму світлі", — написала акторка.

Відомо, що в його доробку було понад 100 шоу, також свого часу за його спиною стояло продюсування таких відомих ситкомів 1970-х років, у тому числі "Всі в сім’ї", "Мод, Сенфорд і син", "Один день за одним", "Джефферсони" та "Гарні часи".

Варто відзначити, що причиною смерті сценариста стала природня смерть через досягнення поважного віку. Помер він у власному домі в Лос-Анджнлисі.

Нагадаємо, у 36 років померла відома британська акторка фільмів для дорослих.