8 грудня 2023 року: Анфіси Римської — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, а також кидати справи незакінченими.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучениці Анфіси Римської. Вважається, що свята Анфіса — одна з жіночих покровительок, якій молилися, щоб витримати важкі випробування і пережити сімейні негаразди, а також вона виконувала бажання, що стосуються кохання.

Що не можна робити 8 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

кидати справи незакінченими;

скупитися;

залишати бардак удома.

Народні повір'я та прикмети:

морозна і безвітряна погода — до м'якої і сніжної зими;

вранці цвірінькають синиці — до нічного морозу;

хуртовина цього дня обіцяє багато опадів улітку;

червоний захід сонця — до великих морозів.

День ангела святкують:

Олександр, Андрій, Василь, Варлаам, Віктор, Григорій, Іван, Іларіон, Климент, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Серафим, Ярослав.

Народилися в цей день:

1982 рік — Нікі Мінаж, американська співачка, реперка, авторка пісень і актриса.

А також у цей день:

1868 рік — у Львові засновують товариство "Просвіта";

1941 рік — США і Велика Британія оголошують війну Японії;

1955 рік — ПАРЄ затвердила нинішній прапор Євросоюзу.