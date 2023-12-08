Колишня дружина актора Фореста Вітакера померла після довгої боротьби з анорексією

Кейша Неш-Вітакер померла в 51 рік.

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Колишня дружина оскароносного актора Фореста Вітакера Кейша Неш-Вітакер померла в 51 рік після багаторічної боротьби з анорексією. Про смерть матері повідомила її дочка, 25-річна Тру Вітакер. Про це пише Daily Mail.

Кейша Неш-Вітакер, колишня дружина актора Фореста Вітакера, зірки фільмів "Різники" і "Чорна пантера", померла у віці 51 року після боротьби з анорексією.

Дочка колишньої пари Тру Вітакер, 25 років, підтвердила цю новину у своєму акаунті в Instagram у четвер, але не назвала причину смерті.

Форест Вітакер і Кейша одружилися 1996 року і розлучилися 2015-го. У них народилися дві доньки: Сонет і Тру. У неї також є дочка Отем від попередніх стосунків, а у нього є син Оушен.

Фото: Getty Images

Джерело повідомляє, що Неш-Вітакер померла на початку цього тижня після того, як протягом останніх кількох місяців перебувала в лікарні через проблеми з кишечником після багаторічної боротьби з анорексією.

Хоч Форест і Кейша розлучилися, вони залишалися друзями і актор підтримував колишню дружину.

"Вони залишилися друзями, і їхнє розлучення було мирним. Вітакер говорив, що його дружина була доброю, кумедною, яскравою і товариською, а також хорошою матір'ю для їхніх дітей. І не було причин не залишатися друзями", — розповів інсайдер.

Дружина Вітакера викликала занепокоєння ще 2014 року, коли її бачили на церемонії вручення премії Film Independent Spirit Awards 2014 разом із чоловіком. За кілька останніх років вона втратила понад 15 кілограмів.

На думку автора книги "Дієта Гемптона" доктора Фреда Пескаторе, така різка втрата ваги в її віці може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Пескаторе не лікував Кейшу, але повідомляв, що різка втрата ваги в такому віці може призвести до передчасного старіння серця і кісток. Її друзі говорили, що вона рідко виходила на вулицю і все більше часу проводила в лікарні. Вона найняла водія, щоб він возив її до друзів і на прогулянки.

Форест і Кейша познайомилися на зйомках фільму "Зметені вогнем" 1994 року. Кейша була також і моделлю, випускала власну лінію дитячого одягу і лінію косметики Kissable Couture. Один з відтінків помади вона назвала Форест на честь свого чоловіка, кажучи, що їхній перший поцілунок був незабутнім.

Форест Вітакер із доньками

Нагадаємо, раніше дочка Демі Мур і Брюса Вілліса розповіла про свою боротьбу з анорексією. Талула Вілліс відкрито розповідала про свою боротьбу з анорексією і дисморфією тіла. У 2014 році вона зізналася, що схудла до 43 кілограмів під впливом таблоїдів.